Laut einer Untersuchung sollen Smart-TVs von LG ihre Nutzer:innen belauschen. Das passiert selbst dann, wenn die Geräte eigentlich ausgeschaltet sind. Welche Daten sie noch sammeln können. Der Youtube-Kanal Gamers Nexus hat eine ausführliche Untersuchung in Form eines mehr als zweistündigen Videos veröffentlicht. Sie haben sich zusammen mit den Sicherheitsforscher:innen von Level1Techs smarte LG-Fernseher vorgenommen. Die Geräte (und auch Smart-TVs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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