Berlin (ots) -Motto "Wald und Wirtschaft": Bundesweite Aktionen machen vom 18. bis 20. September die vielfältigen Leistungen des Waldes erlebbarRund um das dritte Septemberwochenende laden Forstleute, Waldbesitzende, Vereine und weitere Waldakteure jährlich anlässlich der Deutschen Waldtage zu vielfältigen Veranstaltungen ein. Unter dem diesjährigen Motto "Wald und Wirtschaft" stehen vom 18. bis 20. September 2026 die Leistungen des Waldes für Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft im Mittelpunkt. Die Deutschen Waldtage sind eine Initiative des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) und finden in Partnerschaft mit dem Deutschen Forstwirtschaftsrat (DFWR) statt.Ob als Lieferant des nachwachsenden Rohstoffs Holz, als Arbeitsplatz für hunderttausende Menschen oder als Erholungsraum - der Wald prägt unser Leben auf vielfältige Weise. Gleichzeitig steht er durch die Folgen des Klimawandels vor großen Herausforderungen, die ein aktives Handeln erfordern. Die Deutschen Waldtage verdeutlichen, dass nachhaltige Waldbewirtschaftung und Waldschutz die Grundlage für gesunde und klimaresiliente Wälder sind. So können die vielfältigen Leistungen des Waldes auch für kommende Generationen erhalten bleiben.Zu den Deutschen Waldtagen 2026 erwartet Besucherinnen und Besucher deutschlandweit ein abwechslungsreiches Programm: Geführte Waldexkursionen, Fachvorträge und Informationsveranstaltungen vermitteln Wissen über nachhaltige Waldbewirtschaftung und den Rohstoff Holz. Familienangebote, Waldfeste, Mitmachaktionen sowie Natur- und Erlebniswanderungen bieten darüber hinaus für Jung und Alt die Gelegenheit, den Wald aus neuer Perspektive kennenzulernen und mit Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen.Bei den vielen regionalen Veranstaltungen wird deutlich, dass der Wert des Waldes weit über die Holzproduktion hinausgeht. Intakte Wälder speichern Kohlenstoff, schützen die biologische Vielfalt, reinigen Luft und Wasser und bieten Raum für Erholung und Naturerlebnisse.Alle Informationen zu den Deutschen Waldtagen sowie die bundesweite Veranstaltungsübersicht gibt es unter www.deutsche-waldtage.de.Hintergrund:Die Deutschen Waldtage finden jährlich rund um das dritte Septemberwochenende mit zahlreichen Veranstaltungen in ganz Deutschland statt. Auf Initiative des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) und mit Unterstützung ausgewählter Partner laden Forstfachleute, Waldbesitzende, Kommunen, Forstverwaltungen und -betriebe, forstliche Organisationen und andere mit dem Wald verbundene Akteure in die deutschen Wälder ein. Unter einem ausgewählten Motto wird auf aktuelle Themen rund um das wichtige Ökosystem Wald aufmerksam gemacht. Die Deutschen Waldtage können als Plattform genutzt werden, um in zahlreichen Veranstaltungen anschaulich Wissen zu vermitteln, Akzeptanz zu schaffen und in den Dialog zu verschiedenen Waldthemen zu treten.Über die FNRFachlicher Kontakt:Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V.Juliane DabelsTel.: +49 3843 6930-385E-Mail: j.dabels@fnr.dePressekontakt:Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V.Martina PlotheTel.: +49 3843 6930-311Mail: m.plothe@fnr.deOriginal-Content von: Deutsche Waldtage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131834/6347599