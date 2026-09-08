Hinter der Aktie des Softwaregiganten liegen ereignisreiche Monate. Im Oktober des vergangenen Jahres kippte die Microsoft-Aktie in eine veritable Korrektur. Dabei bildete sich zuvor im Kursbereich von 550 US-Dollar eine markante Doppeltop-Formation aus. Die Korrektur entwickelte eine beeindruckende Dynamik. Rasch fand sich die Aktie im Bereich von 350 US-Dollar wieder. Dort setzte schließlich eine zähe und langwierige Bodenbildung ein. Dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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