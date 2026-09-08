Ismaning (ots) -Wenn in der Winterzeit die Tage kurz und trüb sind, wir lieber auf der Couch liegen, statt aktiv zu sein, stellt sich bei vielen der sogenannte Winterblues ein. Antriebslosigkeit in Kombination mit dem Gefühl, total gestresst zu sein. Anstelle von gemütlichem Wohlbefinden geht es wie auf einer Rutsche abwärts ins Stimmungstief, aus dem auch Schokolade nicht heraushilft. Dahinter steckt vor allem Lichtmangel. Sind dieTage kurz und zudem dunkel, gerät unsere fein justierte innere Uhr durcheinander. Dann ist er schnell da, der Winterblues, der durch bleierne Müdigkeit und auch eine schlechtere psychische Belastbarkeit quält. Aber: Dagegen können wir effektiv etwas tun. Mit Bewegung, Licht und bestimmten Mineralstoffen und Vitaminen lässt sich das winterliche Tief sprichwörtlich in die Wüste schicken.Licht und Bewegung heben die StimmungMorgens ist es noch stockfinster, der Wecker klingelt, man wird einfach nicht richtig wach, der Tag vergeht verspannt und mit einem bleiernen Gefühl im Kopf, man kommt einfach nicht in Fahrt und sehnt sich nach dem Sofa und einer Decke über dem Kopf. Bloß keine Termine oder Verabredungen: Wem kommt das bekannt vor? Dann wird es Zeit, etwas für sich und gegen den winterlichen Blues zu unternehmen. Am Anfang stehen Licht und Bewegung - und beides lässt sich gut kombinieren. Licht ist für unseren Stoffwechsel wichtig - für die Vitamin-D-Produktion benötigt die Haut direktes Sonnenlicht mit UVB-Strahlung, während helles Licht über die Augen die Regulation von Serotonin und Melatonin steuert. Empfehlung: mindestens 30-40 Minuten am Tag Licht "zu tanken". Dafür kann man eine spezielle, UV-filternde Tageslichtlampe nutzen. Es geht aber auch auf natürliche Weise mit einem langen Spaziergang oder einer Joggingrunde, wenn der Tag am hellsten ist. Selbst, wenn der Himmel bedeckt ist, kommt noch ausreichend Licht durch.Bewegung wirkt doppelt positiv. Denn wer sich im Winter zu wenig bewegt, tut seiner Muskulatur überhaupt nichts Gutes. Im Gegenteil: Sie neigt dann stärker zu Verspannungen, und das belastet das Kreislaufsystem und drückt zusätzlich die Stimmung. Zudem ist tägliche Bewegung ein gutes Mittel zum Stressabbau und verbessert das Wohlbefinden. Also einfach loslaufen - das wirkt tatsächlich Wunder.Mikronährstoffe für unseren Bewegungsapparat und starke NervenGerade in winterlichen Trübsal-Phasen mit Antriebslosigkeit sollten wir immer auch den Blick auf die Ernährung richten. Denn beim Winterblues sinkt nicht nur die Stimmung, sondern auch unser Nervensystem und unsere Muskulatur bekommen durch den veränderten Stoffwechsel weniger Unterstützung als sonst. Damit Muskeln und Nerven optimal arbeiten, brauchen sie spezielle Mikronährstoffe. Ganz wichtig sind Magnesium und B-Vitamine, die beide wesentlich dazu beitragen, Stress abzupuffern, Energie zu bilden und die normale Funktion der Nerven zu unterstützen. Erfahrungsgemäß bieten unsere normale Nahrung und vor allem unsere in den Wintermonaten oft etwas nachlässigen Ernährungsgewohnheiten zu wenig davon. Viele nehmen zwar genug Kalorien, aber dabei deutlich zu wenig nützliche Vitalstoffe zu sich. Um auf unkomplizierte Weise gegen Versorgungslücken vorzugehen, eignet sich eine passende Nahrungsergänzung. Damit brauchen wir uns dann weniger Gedanken darüber zu machen, ob wir uns im Winterblues-Ernährungsmodus befinden.Winterhelfer: Magnesium-Diasporal Pro Muskeln und NervenFür alle, die sich in den Wintermonaten wappnen und sicher versorgt sein möchten, gibt es Magnesium-Diasporal Pro Muskeln und Nerven mit hochdosiertem Magnesium und einem Vitamin-B-Komplex. Diese spezielle Kombination gibt es neben patentierten 2-Phasen- Tabletten auch im praktischen Direktstick mit fruchtigem Johannisbeer-Geschmack, der ohne Wasser eingenommen wird - überall und jederzeit. So eine Nahrungsergänzung als tägliche Routine ersetzt natürlich keine frische, vollwertige Ernährung und auch nicht die Bewegung am Tageslicht. Wichtig ist, dass die Nahrungsergänzung hochwertig ist und gut aufgenommen und verwertet werden kann.Den Winterblues abschütteln: Mit ein paar Tricks bleiben Sie auch in der dunklen Jahreszeit energiegeladen und nervenstark.Mehr Informationen unter www.diasporal.com (https://diasporal.com/collections/entspannung-nervensystem?utm_campaign=DIV_&utm_content=CAM-MOT_&utm_medium=ART_&utm_source=PR-Redaktion_&utm_term=MgD_).[Muskeln & Nerven im Wintermodus:Warum Magnesium und B-Vitamine jetzt wichtig sindIn der dunklen Jahreszeit sind wir oft weniger aktiv und fühlen uns müde - umso wichtiger ist eine ausreichende Versorgung mit Magnesium und B-Vitaminen. Hier kommen Magnesium und B-Vitamine ins Spiel:Magnesium - der Energiehelfer- unterstützt die Energieproduktion in den Zellen- sorgt für die normale Funktion von Muskeln und Nerven- hilft dem Körper, Stressreaktionen abzupuffern- wichtig für die Muskulatur und beugt Verspannungen& Müdigkeit vorB-Vitamine - die Nerven-Versorger- tragen zu einer normalen psychischen Funktion bei- unterstützen das Nervensystem- sind wichtig für die Energiegewinnung- helfen, stressige Phasen gelassener zu meistern]Pressekontakt:Protina Pharmazeutische GmbHManagerin Public RelationsDiana SchmautzAdalperostraße 3785737 IsmaningTel.: +49 (0)89 996 553 221Mail: schmautz.diana@protina.deURL: www.protina.comOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79747/6347625