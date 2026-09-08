Hamburg (ots) -Am 2. Oktober erwartet Kinobesucher in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg ein Live-Erlebnis mit gleich mehreren Premieren: Channel Aid inszeniert in Partnerschaft mit LUF Kino "Kontra K: Orchestrated - LIVE FROM CHANNEL AID 2026" mit dem 53-köpfigen Lufthansa Orchester, dirigiert von Kristjan Järvi, live aus dem Deutschen SchauSpielHaus Hamburg für die Kinoleinwand. Noch nie wurde das Konzert eines deutschen Künstlers live in so viele deutsche Kinos gleichzeitig übertragen - damit ist das Event von Channel Aid auf dem Weg, zur größten Live-Kinoübertragung eines deutschen Künstlers zu werden.Gemeinsam mit dem Orchester präsentiert Kontra K auf der Channel Aid Bühne einige seiner prägendsten Songs in eigens für diesen Abend neu arrangierten Versionen. Bekannte Tracks erhalten neue Klangwelten und eine Inszenierung, die eigens für dieses außergewöhnliche Konzerterlebnis geschaffen wurde. Gleichzeitig dürfen sich Fans auf erste Einblicke in sein kommendes Album freuen.Die Produktion setzt zudem neue Maßstäbe für das Kinoerlebnis: Erstmals wird ein Live-Konzert in dieser Größenordnung in Dolby Atmos ins Kino übertragen. Der immersive Sound bringt das Kinopublikum akustisch mitten ins Konzert und macht die Übertragung zu einem Erlebnis, das weit über einen klassischen Livestream hinausgeht.Dieser Anspruch setzt sich auch beim Bild fort: Mit Unterstützung von ARRI wird die gesamte Show mit professioneller ARRI-Kameratechnik produziert und speziell für die große Leinwand inszeniert. Die Kombination aus Live-Übertragung, DOLBY ATMOS und hochwertiger Kinoproduktion macht "Kontra K: Orchestrated - LIVE FROM CHANNEL AID 2026" zu einem technischen Meilenstein für Live Entertainment im Kino.Die Resonanz ist bereits jetzt außergewöhnlich: Mehr als 220 Kinos haben das Live-Event ins Programm genommen. Einige Häuser investieren eigens in neue Live-Technik, um ihren Besucherinnen und Besuchern die Übertragung ermöglichen zu können - ein starkes Zeichen für die Relevanz und Dimension des Projekts.Tickets und weitere Informationen gibt es unter: http://www.Channel-Aid.de (http://www.channel-aid.de)Den offizielle Kino-Trailer gibt es unter: https://www.youtube.com/watch?v=qsLHJcthOwQÜber Kontra K:Kontra K zählt zu den erfolgreichsten und prägendsten Rap-Künstlern Deutschlands. Mit zahlreichen Nummer-1-Alben, Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie regelmäßig ausverkauften Tourneen begeistert der Berliner seit Jahren ein Millionenpublikum. Seine Musik verbindet kraftvollen Rap mit emotionalen Melodien und Botschaften über Disziplin, Loyalität, Stärke und persönliche Weiterentwicklung - Themen, für die Kontra K weit über seine Musik hinaus steht.Über Channel Aid:Channel Aid gehört zu den exklusivsten und einzigartigsten Konzert-Formaten Europas. Gemeinsam mit großen Künstlern werden Shows inszeniert die dem One-Night-Only Charakter entsprechen. Channel Aid ist die Verknüpfung aus Live-Entertainment und einer Charity-Initiative, die soziales Engagement mit der Kraft digitaler Medien verbindet. Anders als klassische Fundraising-Projekte setzt Channel Aid nicht auf direkte Spenden der Gäste. Stattdessen entstehen die Spendenerlöse automatisch über digitale Reichweiten und Inhalte: Einnahmen durch Streams, Views und Interaktionen auf Plattformen wie YouTube, TikTok, Spotify oder Amazon Music fließen direkt in soziale Projekte. Ein Stream, ein View oder ein Like kostet die Community nichts - kann bei Channel Aid aber Großes bewirken.Channel Aid - live in Concert gehört zu den exklusiven Konzert-Formaten in Europa. Einmaligkeit ist eine Charity-Initiative, die soziales Engagement mit der Kraft digitaler Medien verbindet. Anders als klassische Fundraising-Projekte setzt Channel Aid nicht auf direkte Spenden der Gäste. Stattdessen entstehen die Spendenerlöse automatisch über digitale Reichweiten und Inhalte: Einnahmen durch Streams, Views und Interaktionen auf Plattformen wie YouTube, TikTok, Spotify oder Amazon Music fließen direkt in soziale Projekte. Ein Stream, ein View oder ein Like kostet die Community nichts - kann bei Channel Aid aber Großes bewirken.Über Dolby Atmos:Dolby Laboratories (NYSE: DLB) ist weltweit führend im Bereich immersiver Unterhaltung. Von Film und Fernsehen über Musik, Sport und Gaming bis hin zu vielen weiteren Bereichen verwandelt Dolby die Wissenschaft von Bild und Ton in spektakuläre Erlebnisse für Milliarden von Menschen weltweit - auf all ihren bevorzugten Geräten.Dolby arbeitet mit Künstler, Storytellern und führenden Marken zusammen, um Entertainment und digitale Erlebnisse durch wegweisende Innovationen wie Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby Cinema und Dolby OptiView neu zu definieren.Über ARRI:"Inspiring images. Since 1917." ARRI ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen der Medien- und Unterhaltungsbranche. Das ARRI Produktportfolio umfasst digitale Kameras, Objektive, Beleuchtungssysteme, Apps und Zubehör für die Bereiche Filmproduktion, Live Entertainment und Content Creation. Darüber hinaus bietet ARRI innovative Workflow-Lösungen, die die Effizienz von Studiobetreibern, Produzenten und Unternehmenskunden steigern. Für seine Beiträge zur Medien- und Unterhaltungsindustrie wurde ARRI mit 20 Scientific and Technical Awards der Academy of Motion Picture Arts and Sciences sowie mit sechs Engineering Emmy Awards ausgezeichnet.Weitere Informationen finden Sie unter www.arri.com (http://www.arri.com) oder auf Instagram unter www.instagram.com/arri.Pressekontakt:Kontakt - Filmverleih:LUF Kino GmbH - Nicole Förster - Tel.: 040 80 90 58 2265E-Mail: nf@lufkino.comKontakt - PR Kino:Black Rabbit PR - Maylin Zukunft - Tel.: 040 18 88 13 310E-Mail: m.zukunft@blackrabbit-pr.comKontakt - PR Channel Aid:S-T-PR. 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