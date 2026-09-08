Freiburg (ots) -Exklusive Branchen-Insights zur ZPE in Köln: Die dritte Ausgabe der Trendstudie "HR Service Experience" zeigt, wie HR relevant bleibt und den Spagat zwischen Beschäftigten und Führungskräften meistert.Pünktlich zur Messe "Zukunft Personal Europe" (ZPE) in Köln erscheint die dritte Ausgabe der Trendstudie "HR Service Experience" von Haufe. Die Studie liefert exklusive Einblicke in den Status quo und die Zukunftsfähigkeit des Personalbereichs. Wo steht HR heute? Und wie sieht wirkungsvolle HR-Arbeit der Zukunft aus? Dank eines besonderen Studiendesigns[1] berücksichtigt die Untersuchung sämtliche relevanten Akteure der deutschen HR-Landschaft und ihre Perspektiven: HR-Profis, Führungskräfte und Beschäftigte. "Ohne HR läuft es nicht rund im Unternehmen. Dennoch muss das HR-Management heute eine schwierige Balance halten: Auf der einen Seite stehen die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden, auf der anderen die strategischen Zielsetzungen der Führungskräfte. Die Studie macht Wünsche und Erwartungen transparent und zeigt konkrete Lösungswege auf, wie Personalverantwortliche diesen Spagat meistern und ihre Relevanz langfristig sichern können," so Haufe Portfolio Managerin Elisa Brunner.Ein erster Blick auf die Studie zeigt bereits spannende Erkenntnisse. Diesmal wurde erstmals eine Gesamtbewertung für das Personalmanagement in Unternehmen erhoben. Die Zufriedenheit mit HR erweist sich insgesamt als hoch - zwischen dem Selbstbild von HR (76,5) und der Wahrnehmung der Beschäftigten (68,4) liegen jedoch ganze elf Punkte. Personalleitungen und CHROs bewerten dabei die Personalarbeit im eigenen Unternehmen besser als die Beschäftigten. Führungskräfte liegen mit 72,0 Punkten dazwischen. Das wirft Fragen auf: Fällt das Urteil besser aus, je näher die Befragten selbst an HR sind - und je höher in der Führungsebene? Was bedeutet das für die tatsächliche Zufriedenheit mit der Personalarbeit? Leistet HR mehr, als bei den Beschäftigten ankommt? Die exklusiven Ergebnisse der Studie und weitere Branchen-Insights präsentiert Elisa Brunner am 17. September 2026 um 13.30 Uhr bei ihrem Vortrag "Drei Perspektiven, drei Wahrheiten? Die Sicht von Mitarbeitenden, Führungskräften und HR zu Zufriedenheit, Digitalisierung und Zukunft"auf der Organisational Performance Stage 1 (Halle 4.2) in Köln.Auf dem Haufe Messestand (Halle 4.2 Stand K.62) erwartet Besucherinnen und Besucher zudem an allen Tagen ein spannendes Fachprogramm: Im Podcastformat sprechen der Journalist Christoph Pause, die Chefredakteurin der Zeitschrift "neues lernen" Kristina Enderle da Silva und personalmagazin-Redakteurin Julia Senner mit HR-Expertinnen und -Experten wie Dr. Peter H. M. Rambach und Christoph Tillmanns, Verena Fink und Jens Bender zu drängenden Themen und Fragestellungen der HR-Branche. Alle Podcasts werden zudem live auf den LinkedIn-Kanälen von Haufe (https://www.linkedin.com/company/haufe/) sowie neues lernen (https://www.linkedin.com/showcase/personalmagazin-neues-lernen/) übertragen. Ein weiteres Highlight erwartet Besucher:innen am 16. September auf der Keynote Stage: Um 09:45 Uhr diskutieren Bettina Dietsche, Sandra Durth und Paula Wernecke mit Matthias Haller, Chefredakteur des Personalmagazins, zu "Wo steht Deutschland bei KI?".Die Zukunft Personal Europe 2026 findet vom 15. bis 17. September 2026 statt. Die vollständigen Ergebnisse gibt es im Rahmen des Vortrags in Köln. Direkt im Anschluss steht die Studie zum Download (https://www.haufe.de/hr/studien/2026-registrierung) bereit. Das Vortragsprogramm und Tickets für die Messe sind verfügbar unter: https://www.haufe.de/hr/events/zukunft-personal-europe-2026[1] Die Studie Haufe HR Service Experience wurde nach 2021 und 2024 nun zum dritten Mal durchgeführt. Dabei wurden in drei getrennten Erhebungen zwischen dem 04.02.2024 und dem 09.03.2026 insgesamt 1.914 Personen (744 Beschäftigte, 718 Führungskräfte, 452 HR-Profis) in Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt: Beschäftigte und Führungskräfte aus mittelständischen Unternehmen ab 50 Mitarbeitenden bis hin zu Großkonzernen mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden. Während die wesentlichen Grundparameter der Studie im Vergleich zu den vorangegangen unverändert blieben, wurden 2026 erstmals deutlich mehr Führungskräfte aus allen Führungsebenen in die Stichprobe aufgenommen. In der Gesamtheit ergibt sich aus drei beleuchteten Perspektiven ein umfassendes Bild auf HR in deutschsprachigen Unternehmen.Über HaufeHaufe verbindet smarte und einzigartige Lösungsangebote mit rechtssicherem Fachwissen und bietet somit HR-Abteilungen, Steuerkanzleien und anderen Corporate Services die perfekte Unterstützung bei ihrer täglichen Arbeit und macht sie startklar für neue Themengebiete.Die Marke Haufe gehört zur Haufe Group, einem führenden B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- und Arbeitsplatzlösungen. Das Familienunternehmen unterstützt Menschen und Unternehmen in ihrer unternehmerischen Entwicklung und bei der erfolgreichen Gestaltung von Transformationsprozessen. Mit Content, Software und Weiterbildung. Die Haufe Group mit Sitz in Freiburg im Breisgau ist breit aufgestellt, um ihre Kund:innen mit vielfältigen Lösungen auf ihrem Weg in die Zukunft zu unterstützen. Die Haufe Group beschäftigt heute rund 2.500 Mitarbeitende an zehn Standorten. Zu den bekanntesten Marken der Haufe Group gehören Haufe, Haufe Akademie und Lexware. Über eine Million Kund:innen aus der DACH-Region vertrauen auf die Leistungen der Haufe Group - von Solo-Selbständigen bis zu allen DAX 40-Konzernen.Pressekontakt:Haufe-Lexware GmbH & Co. KGSenior Communications ManagerinLara BurgerMunzinger Str. 9, 79111 FreiburgTel: 0761 898-3695E-Mail: pressehaufe@haufe-lexware.comOriginal-Content von: Haufe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107515/6347623