München (ots) -Warum folgen Millionen junger Männer Influencern wie Andrew Tate? Wie gelangen deren Ideologien und ihr fragwürdiges Männlichkeits-Bild aus Social Media in Politik, Klassenzimmer und Partnerschaften? In der zweiten Staffel des ARD-Podcasts "Nicht mehr mein Land" begibt sich Journalist Ali Gutsfeld auf eine investigative Reise in die sogenannte Manosphere. In fünf Folgen spricht er mit Tate-Anhängern, AfD-Strategen, Frauen aus der Szene und Männern, die sich selbst optimieren wollen. "In der Manosphere" startet am 17. September in ARD Sounds (https://1.ard.de/nmml-manosphere?pm).Muskeln, Geld, Erfolg und vermeintlich einfache Antworten auf komplexe Lebensfragen: Die Manosphere zieht weltweit Millionen junger Männer an. Einer ihrer einflussreichsten Protagonisten ist Andrew Tate. Seine Inhalte versprechen Erfolg im Beruf, bei Frauen und im Leben. Gleichzeitig verbreitet er frauenfeindliche Botschaften, Verschwörungserzählungen und ein autoritäres Männerbild. Gegen Tate wird in mehreren Ländern wegen verschiedener Straftatvorwürfe ermittelt.Doch warum finden solche Botschaften so großen Anklang? Was suchen junge Männer in dieser Welt? Und welche Folgen hat der Einfluss der Manosphere auf Gesellschaft und Politik? Diesen Fragen geht Journalist und Host Ali Gutsfeld in der zweiten Staffel des ARD-Podcasts "Nicht mehr mein Land" nach. Für "In der Manosphere" trifft er Menschen, die die Szene prägen oder von ihr geprägt wurden. Er spricht mit Tate-Fans über ihre Sehnsüchte und Hoffnungen, begleitet einen sogenannten Looksmaxxer, der für ein attraktiveres Aussehen seine Gesichtsknochen bearbeitet, und begegnet Frauen, die sich in Manosphere-Podcasts öffentlich beleidigen lassen. Außerdem trifft Gutsfeld den als "TikTok-Guru der AfD" bekannten Erik Ahrens, der offen darüber spricht, welche Strategien er aus der Manosphere für politische Kommunikation übernommen hat. Im Verlauf der Recherche wird deutlich, dass die Ideen und Narrative der Szene längst über Social Media hinausgewachsen sind und heute auch gesellschaftliche und politische Debatten beeinflussen.Der HostAli Gutsfeld ist freier Journalist und Autor. Bereits in den Podcasts "Narcoland" und "Das Lederhosen-Kartell" hat er sich investigativen Recherchen in abgeschotteten Milieus gewidmet. Nach der ersten Staffel von "Nicht mehr mein Land" zum Thema Migration richtet er nun den Blick auf das Thema Männlichkeit - und auf eine digitale Bewegung, die weitreichenden Einfluss auf junge Männer und die Gesellschaft ausübt."In der Manosphere" - die zweite Staffel von "Nicht mehr mein Land"Alle fünf Folgen ab 17. September in ARD Sounds (https://1.ard.de/nmml-manosphere?pm)Für Vorab-Rezensionen finden Sie Folge 1&2 ab sofort im BR-Vorführraum (https://pressestelle.br-online.de/index.php)Pressekontakt:BR-PressestelleJulia PerzE-Mail: julia.perz@br.deTel. +49 (0)89 5900-10553www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6347643