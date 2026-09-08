Uttershausen, Ebersgöns, Hetschbach, Katholisch-Willenroth (ots) -Finale! Am Sonntag, 13. September, kämpfen vier Dörfer um den Titel "Das dollste Dorf 2026". Das hr-fernsehen überträgt ab 17.30 Uhr das zweistündige Spektakel live. Auf dem Gelände des Hessischen Rundfunks (hr) gehen Uttershausen (Schwalm-Eder-Kreis), Ebersgöns (Wetteraukreis), Hetschbach, (Odenwaldkreis) und Katholisch-Willenroth (Main-Kinzig-Kreis) ins Rennen um den goldenen Onkel Otto und den begehrten Titel.Das beliebte Moderatorenduo Kate Menzyk und Jens Kölker präsentiert auch in diesem Jahr wieder Denksportaufgaben und actiongeladene Spiele. Dabei gibt es eine Neuerung, von der sich die Macher der Sendung jede Menge Spaß versprechen: Jedes Dorf tritt mit einem eigenen Show-Act auf, über den die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause dann abstimmen und so mitentscheiden, wer am Ende Sieger wird. Vorgegeben ist lediglich die Länge des Acts, ansonsten sind die Dörfer frei in der Gestaltung ihres "Showblocks". Ebenfalls auf der Bühne: die hr3-Moderatoren Tobi Kämmerer und Mirko Förster mit der kultigen "Dollen-Dorf"-Hymne "Herzschlag".Der Hessische Rundfunk hatte - wie in den vergangenen Jahren - alle 50 teilnahmeberechtigten Dörfer des vergangenen Jahres aus der Reihe "Dolles Dorf" der "Hessenschau" gefragt, ob sie am Finale teilnehmen wollen. 28 hatten sofort zugesagt. 14 haben die gestellte Aufgabe gelöst, mit dem Handy ein 30-sekündiges Dorfporträt zu drehen. Zwei Wochen lang konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer der "Hessenschau" via TED und Internet über die Filme abstimmen. Ende Juni wurde dann das Ergebnis verkündet. Die vier Finalteilnehmer Ebersgöns, Uttershausen, Katholisch-Willenroth und Hetschbach hatten dann den Sommer über Zeit, sich auf das Finale vorzubereiten.Hinweis an die Redaktionen: Wenn Sie für Ihre Vorberichterstattung zum Finale des Dollen Dorfes mit Moderatorin Kate Menzyk sprechen möchten, schreiben Sie bitte an kommunikation@hr.de.Zur hr-Presseseite (https://www.hr.de/presse/index.html)Pressekontakt:Desk KommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6347666