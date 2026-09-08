Köln (ots) -Schnelleres Trocknen.[1] Kontrolliertes Styling. Gesünderes Haar.[2]Dyson denkt das tägliche Styling mit der Einführung der Dyson Airsmooth Warmluftbürste mal wieder komplett neu. Sie wurde speziell entwickelt, um die Styling-Routine zu vereinfachen, ohne dabei Kompromisse bei den Ergebnissen einzugehen. Die Dyson Airsmooth Warmluftbürste vereint Dysons führende Luftstromtechnologie mit einzigartiger PivotFlex- und Anti-Snag-Borstentechnologie, um Haare in einem einfachen Schritt zu trocknen, glätten und Volumen zu kreieren. Die Airsmooth Warmluftbürste wurde für müheloses Styling und maximales Selbstvertrauen entwickelt - ganz ohne wechselnde Tools, komplizierte Routinen oder Kompromisse, sondern mit einer effizienten Art, für alle Haartypen zu einem glatten, perfektionierten Finish zu gelangen.Weniger Haarbruch dank Dyson TechnologieDie Technologien von Dyson haben das Ziel, Routinen durch Präzisions-Ingenieurskunst zu vereinfachen. Traditionelle Warmluftbürsten setzen Haare oft unnötigem Stress aus: mechanische Schäden, Trockenheit und Bruch, häufig wegen übermäßiger Hitze, verwicklungsanfälligen Kugel-Borsten und ungleichmäßiger Wärmeverteilung. Nach bewährter Dyson Art entwickelten Ingenieur*innen eine neuartige Lösung für diese Probleme: ein patentiertes duales Borstensystem, das Haare leitet, statt sie mit Gewalt zu bändigen.Die Anti-Snag-Borsten gleiten sanft durchs Haar und reduzieren so Haarbruch. Ihre einzigartige Schleifenstruktur gibt elastisch nach, um Strähnen mühelos freizusetzen, wodurch Verwicklungen reduziert und der Kopfhautkomfort beim Styling verbessert wird. Die PivotFlex-Borsten lenken den starken Luftstrom präzise, was Frizz und Verhedderung beim Styling deutlich reduziert. Mit ihrer konischen Form können sie sich bis zu 90 Grad biegen und helfen dem Haar, sich sanft zu wickeln.In ihrer einzigartigen Tropfenform sorgen die Anti-Frizz-Borsten für perfekte Spannung. Sie dehnen lockige Strukturen, glätten Längen und reduzieren Frizz - alles in einer fließenden Bewegung. Die intelligente Temperaturkontrolle misst die Temperatur 100-mal pro Sekunde und sorgt dafür, dass sich Styling-Routinen kontrolliert, komfortabel und vor allem schonend für das Haar anfühlen.Eine neue Styling-PhilosophieDer Dyson Airsmooth macht Styling zur Alltagsroutine. Leicht und ergonomisch gestaltet, ist das Produkt so konzipiert, dass es sich für alle Haarlängen einfach und angenehm verwenden lässt. Dank Universalstromversorgung lässt es sich außerdem überall mitnehmen: ins Wochenendgepäck, ins Fitnessstudio oder in den Urlaub. Und weil der Dyson Airsmooth für alle Haartypen entwickelt wurde, funktioniert er bei jeder Haarstruktur, von glatt über wellig bis hin zu lockig oder kraus.Seit der Einführung des Dyson Supersonic Haartrockners in 2016 arbeitet Dyson kontinuierlich an neuen Technologien im Bereich Haarwissenschaft und Luftstromtechnik. Der 2018 vorgestellte Dyson Airwrap veränderte, wie wir Haare stylen - mit einem kraftvollen Luftstrom statt extremer Hitze für müheloses Styling ohne Schäden. Diese Philosophie setzt Dyson konsequent fort: vom Dyson Airwrap i.d., dem ersten Bluetooth-verbundenen Multi-Styler, über den Dyson Airstrait zum Wet-to-Dry Glätten bis zum Airwrap Co-anda2x. Mit jedem neuen Produkt wird Haarstyling einfacher, ausdrucksstärker und sorgt für gesünderes Haar. Die Dyson Airsmooth Warmluftbürste vervollständigt die Kollektion leistungsorientierter Styling-Tools, entwickelt für schnellere Routinen, glattere Finishes und alltägliche Leichtigkeit.Die perfekte Kombination: Tools und Pflegeformulierungen von DysonDas Dyson Omega Leave-in Conditioning Spray ist die perfekte Ergänzung zum Dyson Airsmooth - das ultimative Duo für glatte, unvergleichliche Styles. Das Spray mit sieben verschiedenen Omega-Ölen - darunter Sonnenblumenöl aus Dysons eigenen Feldern in Lincolnshire - nährt, entwirrt und glättet das Haar, reduziert Frizz, schützt vor Hitze- sowie UV-Schäden und kann Haarbruch minimieren.VerfügbarkeitDie Dyson Airsmooth Warmluftbürste ist ab dem 8. September in Dyson Stores, auf dyson.de und bei ausgewählten Einzelhändlern zu einem Preis von 249,- EUR (UVP) erhältlich.Bildmaterial findet sich hier: Presse-Kit Dyson Airsmooth (https://drive.google.com/drive/folders/1aJdpZKLzlfUazBIIj4m4F0qcxPCI0LwY)________________[1] im Vergleich zur aktuellen Routine[2] im Vergleich zum ursprünglichen Dyson Airwrap Rundbürsten Aufsatz, basierend auf reduziertem mechanischem Schaden und Schutz vor Hitzeschäden durch intelligente Temperaturkontrolle.Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:Dyson Press Officedyson-press@osk.deOriginal-Content von: Dyson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17136/6347658