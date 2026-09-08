Paris (www.anleihencheck.de) - Nach einer Pause im Juli wird allgemein erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im September die Zinsen anheben wird, so François Rimeu, Chief Strategist bei Crédit Mutuel Asset Management.Das Wachstum im Euroraum zeige sich weiterhin robust und sei im zweiten Quartal trotz anhaltender geopolitischer Spannungen um 0,4% gestiegen. Höhere Öl- und Gaspreise hätten die Gesamtinflation im August im Vorjahresvergleich auf 3,3% steigen lassen, wobei der Inflationsdruck weiterhin hauptsächlich vom Energiesektor ausgehe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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