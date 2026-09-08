Linz (www.anleihencheck.de) - Trotz eines leichten Anstiegs der Inflationsrate von 1,7% auf 1,9% im August liegt die Teuerung in Tschechien weiterhin im Rahmen der Erwartungen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Saisonal bereinigt ergebe sich jedoch ein Anstieg um 0,3%, was vor allem auf gestiegene Kraftstoffpreise zurückzuführen sei, während die Kerninflation hartnäckig hoch bleibe. Angesichts fortbestehender geopolitischer Risiken (Russland Ukraine, Nahostkonflikt) und der hohen Abhängigkeit von Energieimporten dürfte die Tschechische Nationalbank an einer straffen Geldpolitik festhalten, zumal der Anstieg der Bruttolöhne im zweiten Quartal um 6,4% die Teuerung zusätzlich anheizen könne. Dies sollte zur Stabilisierung der Krone (CZK) beitragen und das aktuelle Kursniveau festigen. Kurzfristig erwarte Oberbank EUR/CZK in einer Bandbreite von 24,150 bis 24,250. (08.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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