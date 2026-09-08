München (ots) -Exklusive Medienrechte ab 2029, erweitertes Rechtegebiet ab 2027: SPORTEUROPE.TV baut seine Position als europäisches Zuhause für Eishockey weiter ausSPORTEUROPE.TV setzt ein klares Zeichen für internationales Spitzeneishockey: Die digitale Sportplattform hat ihre Medienrechte an der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft vorzeitig über das Jahr 2028 hinaus verlängert. Die neue Vereinbarung sichert SPORTEUROPE.TV für die Jahre 2029 bis einschließlich 2031 exklusive Medienrechte und schafft damit langfristige Perspektiven für Fans, Medienpartner und die plattformübergreifende Berichterstattung in Europa. Vermittelt wurde die Vereinbarung von Infront, dem exklusiven Medien- und Marketingpartner der IIHF."Eishockey lebt von Emotion, Nähe und unvergesslichen Momenten - und genau diese Momente wollen wir den Fans zugänglich machen", sagt Björn Beinhauer, CEO von SPORTEUROPE.TV. "Mit dieser frühzeitigen Verlängerung bekennen wir uns langfristig zum internationalen Spitzeneishockey. SPORTEUROPE.TV entwickelt sich damit weiter zum Home of Eishockey und gehört zu den größten europäischen Rechtehaltern im Eishockey. Das ist ein starkes Signal an unsere Zuschauer, Partner und den gesamten Markt."Jens Mennigmann, Co-Head of Media bei Infront, sagt: "SPORTEUROPE.TV hat eindrucksvoll gezeigt, wie sich die Sichtbarkeit von internationalem Eishockey in Europa nachhaltig weiterentwickeln lässt. Die Verlängerung der Partnerschaft bis 2031 schafft die Grundlage für eine langfristige Steigerung der Reichweite der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft und mit der Ausweitung der Zusammenarbeit auf Belgien, die Niederlande und Luxemburg ab 2027 wird das Turnier künftig noch mehr Fans in Europa erreichen."Exklusive Medienrechte bis 2031Mit Beginn der neuen Rechteperiode im Jahr 2029 hält SPORTEUROPE.TV die exklusiven Medienrechte an der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft bis einschließlich 2031. Die Vereinbarung schafft damit frühzeitig eine langfristige Grundlage für die Berichterstattung rund um die Weltmeisterschaft auf SPORTEUROPE.TV.Bis einschließlich 2028 bleiben die bestehenden Rechte und das bewährte Distributionsmodell unverändert bestehen. Mit der anschließenden exklusiven Rechteperiode von 2029 bis 2031 schafft SPORTEUROPE.TV zugleich langfristige Planungssicherheit für die weitere mediale Verwertung der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft.Sieben europäische Märkte ab 2027Parallel zur langfristigen Verlängerung wächst auch das Rechtegebiet von SPORTEUROPE.TV. Bereits ab 2027 kommen zu Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien die Märkte Belgien, Niederlande und Luxemburg hinzu.Die zusätzlichen Märkte sind zunächst Teil der bestehenden Rechteperiode und werden anschließend in die Vereinbarung für die Jahre 2029 bis 2031 übernommen. Damit umfasst das Rechtegebiet künftig sieben europäische Märkte und stärkt die europäische Präsenz von SPORTEUROPE.TV im internationalen Eishockey.Über SPORTEUROPE.TVSPORTEUROPE.TV ist eine der führenden digitalen Sportplattformen Europas und bietet Fans Zugang zu Live-Sport, Highlights, exklusiven Inhalten und innovativen Streaming-Erlebnissen. Der Fokus liegt zunächst auf den Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), während das Unternehmen seine internationale Präsenz kontinuierlich ausbaut.Mit einem Portfolio von mehr als 70 Sportarten - vom Nachwuchs- und Breitensport bis hin zu internationalen Spitzenwettbewerben - verbindet SPORTEUROPE.TV etablierte Premium-Events wie die US Open mit einer einzigartigen Vielfalt an Sportinhalten. Dabei setzt die Plattform bewusst auf flexible Pay-per-View-Modelle und Event-Tickets als attraktive Alternative zu klassischen langfristigen Abonnements und ermöglicht Sportfans einen einfachen und bedarfsgerechten Zugang zu den Sportereignissen, die sie wirklich sehen möchten.Durch langfristige Partnerschaften mit internationalen Rechtehaltern, Sportverbänden und Premium-Marken entwickelt SPORTEUROPE.TV die nächste Generation digitaler Sportmedien - innovativ, flexibel und konsequent auf die Bedürfnisse moderner Sportfans ausgerichtet.Pressekontakt:SPORTEUROPE.TV · Presse & KommunikationHelen Klos - Marketing & PRpresse@sporteurope.tv · www.sporteurope.tvOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107240/6347667