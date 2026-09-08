Marktkommentar des BlackRock Investment Institute (BII). Ann-Katrin Petersen, Leiterin Kapitalmarktstrategie Deutschland, Schweiz, Österreich und Osteuropa, vertritt folgende Ansichten Die Kapitalmärkte sind weniger widersprüchlich, als sie auf den ersten Blick scheinen: Höhere Renditen müssen für Aktien nicht zwangsläufig negativ sein. Sie spiegeln neben hartnäckigem Inflationsdruck einen strukturell höheren Kapitalbedarf. Vor diesem Hintergrund werden höhere Anleiherenditen in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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