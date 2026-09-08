Berlin (ots) -Vier Tage IFA Berlin 2026, ein stets gut gefüllter Stand in Halle 15 und eine ausgebuchte Media Session: Merach hat auf der IFA seinen bisher größten Auftritt auf dem europäischen Markt hingelegt. Im Mittelpunkt stand die Europapremiere des UltraWalk W60 Plus, ergänzt durch eine neue Produktgeneration und innovative Technologien für ein smartes und komfortables Training zuhause.Media Session am 4. September: Premiere vor FachmedienDen Auftakt bildete die exklusive Media Session am 4. September direkt am Merach-Stand. Fachmedien und Redaktionen aus den Bereichen Tech, Lifestyle und Fitness erhielten dabei erstmals einen detaillierten Einblick in die neuen Produkte und Technologien.UltraWalk W60 Plus: Bewegung, die sich in den Alltag integrieren lässtMit dem UltraWalk W60 Plus feierte Merach auf der IFA die Europapremiere seines neuen Walking Pads. Als Flaggschiff der W60-Serie richtet es sich an alle, die mehr Bewegung in ihren Alltag integrieren möchten, etwa im Homeoffice oder beim Training zuhause.Hier Pressesample anfragen: https://forms.gle/DVrxDX9T5RoGuZS69Dafür kombiniert das W60 Plus kompakte Abmessungen mit einer Reihe technischer Funktionen: Der bürstenlose Motor ist für bis zu 15.000 Betriebsstunden ausgelegt, das Betriebsgeräusch liegt bei maximal 53 dB. Die elektrische Steigung lässt sich in zwölf Stufen bis auf 8,75 Prozent einstellen. Die 420 × 1.050 Millimeter große Lauffläche bietet dabei ausreichend Raum für Walking und leichtes Lauftraining.Auch bei der Ausstattung setzt Merach auf eine Verbindung von Training und Entertainment. Eine RGB-Lichtleiste, ein 5-Watt-Bluetooth-Lautsprecher und ein Triple-LED-Display mit sechs Kennwerten ergänzen das Gerät.Das UltraWalk W60 Plus ist ab dem 20. September 2026 für 459,99 Euro UVP erhältlich. Bis dahin kann es zum Early-Bird-Preis von 379,99 Euro vorbestellt werden.Neue Produktgeneration: T700, Air-Resistance-Serie und Wasser-Magnet-RudergerätNeben dem W60 Plus präsentierte Merach drei weitere Produktneuheiten für den europäischen Markt:- T700 Laufband: Hochleistungslösung für das Home-Gym mit KneeGuard-Technologie und Smart-Fitness-Integration- Air-Resistance-Serie (3-teiliges Set): Fortschrittliche Luftwiderstandsserie für Kraft- und Ausdauertraining auf nahezu professionellem Niveau- Wasser-Magnet-Rudergerät: Hybrides Widerstandssystem, das Wasser- und Magnetwiderstand kombiniert und ein besonders realistisches Rudergefühl erzeugt.Auszeichnung für das UltraTread T700 AuraDer IFA-Auftritt von Merach wurde zudem mit einer Auszeichnung gewürdigt: Das UltraTread T700 Aura Treadmill wurde von der IFA als "Honoree - Best in Beauty Tech & Wellbeing" ausgezeichnet. In dieser Kategorie würdigt die IFA unter anderem Fitnesstechnologie sowie Innovationen zur Förderung des körperlichen und geistigen Wohlbefindens.Damit gehört das T700 Aura zu den von der IFA in diesem Bereich besonders hervorgehobenen Produkten. Das Laufband verbindet Merachs Dämpfungstechnologie mit smarten Trainingsfunktionen und steht damit exemplarisch für den Ansatz, Fitness, Technologie und komfortables Training zuhause miteinander zu verbinden.KneeGuard: Dämpfungstechnologie aus der LaufschuhentwicklungEin technologisches Highlight des Messeauftritts war die Vorstellung des KneeGuard Supercritical Cushioning System. Die von Merach entwickelte Dämpfungstechnologie setzt auf eine Kombination aus Material- und Strukturinnovation und soll die beim Training entstehenden Belastungen gezielter abfedern.Herzstück ist ETPU-Schaum, ein expandiertes thermoplastisches Polyurethan, das auch bei Hochleistungslaufschuhen zum Einsatz kommt. Der spezielle Schaumstoff kommt in den seitlichen Bereichen des Dämpfungssystems zum Einsatz. Mit einer Rücksprungrate von bis zu 66 Prozent soll er Aufprallenergie aufnehmen und zugleich schnell zurückgeben, für ein dynamischeres Laufgefühl.Anders als klassische, einschichtige Laufdecks arbeitet KneeGuard mit einer verteilten zweischichtigen Konstruktion. Das segmentierte MDF-Laufbrett verteilt die auftretenden Kräfte über die Lauffläche und unterstützt dadurch eine ausgewogene und stabile Rückmeldung bei jedem Schritt.Nach Angaben von Merach haben Labortests eine 49-fach höhere Aufprallabsorption gegenüber konventionellen Laufdecks ergeben. Das System ist in den neuen Laufbandmodellen T700 und T60 integriert.Damit zeigt Merach, wie unterschiedlich Home-Fitness heute gedacht werden kann: vom platzsparenden Walking Pad für den Alltag bis hin zu leistungsorientierten Geräten für ambitionierte Trainingseinheiten.VerfügbarkeitDas Merach UltraWalk W60 Plus ist ab dem 20. September 2026 unter merachfit.de erhältlich. Die UVP beträgt 459,99 Euro. Bis zum 20. September kann das Walking Pad zum Early-Bird-Preis von 379,99 Euro vorbestellt werden.Hier kann ein Pressesample zum W60 angefragt werden: https://forms.gle/DVrxDX9T5RoGuZS69. Weitere Produkte aus dem IFA-Lineup werden in Kürze für den deutschen Markt verfügbar gemacht.Aktuelle Informationen unter merachfit.dePressekontakt:Presseoffice Merach:Kai.Boesel@fleaky.deTel. +49 173 614 4448 (Kai)Testsamples können für das W60 hier angefragt werden: https://forms.gle/DVrxDX9T5RoGuZS69Original-Content von: Merach, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182582/6347700