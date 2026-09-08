München (ots) -Zehn Jahre, fünf Staffeln, eine Stadt: Am 10. September startet die finale Staffel von "Babylon Berlin" in der ARD Mediathek. Ein letztes Mal ermitteln Gereon Rath und Charlotte Ritter - eine Ära endet.Was bleibt, sind die Geschichten, die Figuren - und vor allem die Erinnerungen an eine außergewöhnliche gemeinsame Zeit, die die Darstellerinnen und Darsteller bis heute miteinander verbindet.Volker Bruch über Gereon Rath: "Die Figur begleitet mich seit zehn Jahren wie ein Schatten. Auf zauberhafte Weise waren die Inhalte von Gereons Reise oft eng verwoben mit meiner Wahrnehmung der Realität, und andersherum war mein persönliches Ringen mit mir selbst immer der innere Anker für die Gefühlswelt der Figur."Liv Lisa Fries über ihren Abschied von Charlotte: "Ich kann Charlotte Ritter nach zehn Jahren wohlwollend und dankbar gehen lassen."Und dann sind da die Menschen, die bleiben:Christian Friedel: "Eine besondere Crew aus KünstlerInnen und wunderbaren Menschen traf aufeinander und zauberte sich in die Zeit zurück und erschrak zuletzt über die gruseligen Parallelen zur heutigen weltweiten politischen Lage."Benno Fürmann: "'Babylon Berlin' war für mich auch ein Zusammenwachsen mit Kollegen und Team. Es war auch das Altern vor der Kamera. In der ersten Staffel hatte ich volles Haar, in der letzten eine Glatze."Clemens Schick: "Ich habe mich seit Jahren auf jede neue Folge von 'Babylon Berlin' gefreut, und jetzt in der letzten Staffel in diesem Ensemble mitspielen zu dürfen, ist für mich ein sehr großes Geschenk."Und manchmal sind es die völlig absurden Set-Momente, die man nie vergisst:Benno Fürmann: "Ich werde mich wahrscheinlich immer an die Nacht erinnern, als wir auf der Drachenburg am Rhein drehten. Ich verbrachte die Drehpause in meinem Trailer. Es klopfte um halb drei an meiner Tür, als ich sie öffnete, stand da 'Adolf Hitler' und fragte: 'Brauchst du mein Ladekabel noch?'"Liv Lisa Fries: "Als in der ersten Staffel der halbe Alexanderplatz abgesperrt und in die 20er Jahre getaucht war: Ich werde den Moment nie vergessen, wie ich aus der Straßenbahn aussteige und auf die rote Burg zulaufe. Magisch!"Noch zwei Tage. Noch einmal Gereon. Noch einmal Charlotte. Noch einmal "Babylon Berlin". Die finale Staffel mit acht Folgen ist ab 10. September in der ARD Mediathek verfügbar."Babylon Berlin" ist eine Produktion von X Filme Creative Pool in Koproduktion mit ARD Degeto, WDR, SWR, HR, Radio Bremen und Beta Film in Zusammenarbeit mit dem RBB. Verantwortliche Redakteure von "Babylon Berlin" sind Christoph Pellander und Carolin Haasis (ARD Degeto Film), Alexander Bickel und Caren Toennissen (WDR), Monika Denisch und Manfred Hattendorf (SWR) sowie Jörg Himstedt (HR). Produzenten für X Filme sind Uwe Schott, Tom Tykwer, Stefan Arndt und Michael Polle, Koproduzenten für Beta Film sind Jan Mojto, Dirk Schürhoff und Moritz Herzogenberg. Die fünfte Staffel von "Babylon Berlin" wird gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg, der Film- und Medienstiftung NRW sowie dem German Motion Picture Fund.Weitere O-Töne und Infos finden Sie im ausführlichen Pressedossier unter unter https://pressekits.ard.de/babylon-berlinFotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Tabea Werner, ARD-Programmdirektion, Kommunikation | PR,Tel.: 089/558944-867, E-Mail: Tabea.Werner@ard.deCarina Hoffmeister, ARD Degeto Film Kommunikation und PresseTel.: 069/1509-331, E-Mail: Carina.Hoffmeister@degeto.deRegine Baschny, Jana Wegscheider und Saskia WachJust Publicity GmbH, Tel.: 089/202082-60, E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6347697