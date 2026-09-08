Aberforth Geared Value & Income Trust Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 08
Aberforth Geared Value & Income Trust plc ("AGVIT")
The Net Asset Values ("NAVs") for the above company as at the close of business on 7 September 2026 were:-
Ordinary Share (excluding current year revenue) = 100.08p
Ordinary Share (including current year revenue) = 101.66p
Zero Dividend Preference Share (accrued entitlement per the Articles) = 115.96p
Contact:
Aberforth Partners LLP, Secretaries
Telephone: 0131 220 0733
8 September 2026
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