Essen (ots) -Mit einer zweiten PV-Anlage verdoppelt Tengelmann Energie Renewables nahezu die Kapazität zur regenerativen Energieerzeugung auf der KiK-Europazentrale in Bönen. Der Textil- und Non-Food-Discounter nutzt den grünen Strom für den Eigenverbrauch in Logistik und Verwaltung, der Energiedienstleister bleibt Eigentümer und Betreiber der Anlagen.Die neue PV-Anlage auf dem Office-Gebäude 2 der Hauptverwaltung verfügt über rund 200 Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 89,2 kWp. Über 70 % der erzeugten Energie fließen über eine langfristige Liefervereinbarung in den Eigenverbrauch. Finanziert, realisiert und betrieben wird die Anlage im Rahmen eines On-Site Power Purchase Agreements (PPA) durch die Tengelmann Energie Renewables GmbH (TER).Nach dem Modell der On-Site PPA können Unternehmen ihren Energieverbrauch nachhaltiger gestalten und Netzentgelte und andere Umlagen reduzieren, ohne selbst in die notwendige Infrastruktur investieren zu müssen "In der Zusammenarbeit mit Tengelmann Energie Renewables können wir unsere CO2-Emissionen in der Europazentrale Bönen signifikant verringern und werden unabhängiger von den Preisschwankungen am Energiemarkt", so das Energiemanagement bei KiK.Bereits Ende 2024 hatte TER eine erste Anlage am gleichen Standort in Betrieb genommen. Diese hat eine Leistung von fast 100 kWp, der Eigenverbrauch liegt bei 95%. Mit der zweiten wird der externe Strombezug weiter reduziert. Diese wurde nach den guten Erfahrungen im Mai 2026 beauftragt und durch TER in nur drei Monaten von der Planung bis zur Inbetriebnahme realisiert. Für die Zukunft sind weitere Optimierungen durch TER in der Planung, darunter die Analyse weiterer Dachflächen zur Identifikation zusätzlicher Photovoltaikpotenziale.Über Tengelmann Energie RenewablesDie Tengelmann Energie Renewables GmbH (TER) plant, finanziert, realisiert und betreibt Photovoltaik-Anlagen für Unternehmen mit einer Größe ab 50 kWp auf dem Gelände der Kunden (On-Site PPA) oder dort, wo die natürlichen Ressourcen optimal verfügbar sind (Off-Site PPA).TER ist ein Tochterunternehmen der Tengelmann Energie GmbH (TEG) - einem der führenden Energieberatungsunternehmen v.a. für Unternehmen mit vielen Standorten. Das Portfolio reicht von der Energieberatung über kaufmännische Services wie Beschaffung und Rechnungsprüfung bis zum Messstellenbetrieb und zu datenbasierten Monitoring- und Analysetools/-Dienstleistungen. Sitz beider Unternehmen ist die Energiehauptstadt Essen.Pressekontakt:Redaktionsbüro Tengelmann Energie Renewablesc/o Seidl PR & Marketing GmbHWolfgang Seidl/Magali RitterTel.: +49 201 8945889 0medien@seidl-agentur.comOriginal-Content von: Tengelmann Energie Renewables, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183281/6347712