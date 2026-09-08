Hornbach Holding hat am Dienstag mit starken Quartalszahlen überrascht, und die Börse hat prompt reagiert. Die Aktie schoss in der Spitze um gut neun Prozent auf 89,20 € und erreichte damit den höchsten Stand seit Ende vergangenen Jahres. Zuletzt lag das Plus noch bei gut fünf Prozent auf 86,00 €. Zahlen schlagen Erwartungen Im zweiten Quartal per Ende August übertraf Hornbach beim Umsatz die Konsensschätzung um rund drei Prozent. Beim bereinigten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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