LOS ANGELES, Sept. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MILESEEY TOOLS, ein Entwickler professioneller Lasermesslösungen, gab heute bekannt, dass sein grüner Außenlasermesser S50C als Gewinner des "Pro Tool Innovation Award 2026" ausgezeichnet wurde. Damit werden die Fortschritte des Geräts in den Bereichen Sichtbarkeit, Zielerfassung und Präzision bei anspruchsvollen Messungen im Außenbereich über große Entfernungen gewürdigt.

Als Teil der "Green Revolution"-Serie von MILESEEY ist der S50C für große Baustellen, Gebäudeaußenbereiche, Renovierungsarbeiten und andere anspruchsvolle Umgebungen konzipiert. Er vereint die kameragestützte Zielerfassung VisionX, die "Green-Beam"-Lasermesstechnologie, die verbesserte PowerBurst-Technologie und fortschrittliche P2P-Fähigkeiten in einem einzigen Messsystem.





VisionX kombiniert ein Fadenkreuz auf dem Bildschirm mit einem bis zu 8-fachen Zoom und einer Messreichweite von 670 Fuß (200 Meter), um Fachleuten das Anvisieren entfernter oder schwer einsehbarer Stellen zu erleichtern. Der grüne Laser von MILESEEY bietet dem menschlichen Auge eine mindestens viermal bessere Sichtbarkeit als herkömmliche rote Laser, während die verbesserte PowerBurst-Technologie die Leistung bei hellem Tageslicht und anspruchsvollen Außenbedingungen unterstützt.

Der S50C verfügt außerdem über einen 2,4-Zoll-AMOLED-Touchscreen mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1.000 Nits sowie eine P2P-Messung mit stativgestützter Ausrichtung. Er speichert bis zu 1.000 Messdatensätze, darunter bis zu 600 Fotoprotokolle, und lässt sich mit der MILESEEY-App und magicplan verbinden, um Feldmessungen in digitale Projekt-Workflows zu integrieren.

Ausgezeichnet bei den 2026 Pro Tool Innovation Awards

Bei den 2026 Pro Tool Innovation Awards gingen fast 400 Einreichungen von mehr als 100 Herstellern in über einem Dutzend Kategorien ein; die Gewinner wurden von Branchenexperten und Fachleuten anhand ihrer Innovationskraft ausgewählt.

"Der S50C verkörpert genau das, was wir mit der Green Revolution-Serie erreichen wollten: Fachleuten dabei zu helfen, unter anspruchsvollen Außenbedingungen klarer zu sehen, präziser zu zielen und sicher zu messen", sagte Jore Chou, Gründer und CEO von MILESEEY TOOLS. "Diese Auszeichnung bestätigt nicht nur die Innovation hinter dem S50C, sondern auch die Richtung, die wir bei der Messung mit grünen Lasern einschlagen."

Der S50C ergänzt den S50 und den S50R in der Green Revolution-Serie von MILESEEY und spiegelt das anhaltende Engagement des Unternehmens für die Weiterentwicklung der grünen Lasermesstechnik wider.

Der MILESEEY S50C ist über die Direktvertriebskanäle von MILESEEY erhältlich.

Über MILESEEY TOOLS

MILESEEY TOOLS ist eine Untermarke von MILESEEY, einem seit 2009 weltweit führenden Anbieter von Präzisionsmess- und Optiktechnologien. Gestützt auf Hunderte von Patenten in den Bereichen Laser-, Infrarot-Thermometrie und intelligente Sensortechnologien entwickelt MILESEEY TOOLS fortschrittliche Messlösungen für Profis und Hobbybastler, die industrielle Präzision, Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit vereinen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mileseeytools.com .

Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an justine.m@tifcreative.com.

Über die Pro Tool Innovation Awards

Die 2013 ins Leben gerufenen, jährlich verliehenen Pro Tool Innovation Awards zeichnen innovative Werkzeuge, Zubehör und Produkte aus einer Vielzahl von Branchen und Kategorien aus. Die Gewinner werden von einer Jury aus professionellen Handwerkern und Vertretern der Fachpresse aus dem Bauwesen und verwandten Bereichen ausgewählt.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7fe9d8d9-ae2d-4b2e-973e-4abf370104fe/de