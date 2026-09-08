Es sind keine guten Tage für die Novartis-Aktie. Nachdem der Schweizer Pharmariese am vergangenen Donnerstag an seinem Allzeithoch gescheitert war, ging es am Freitag und Montag in Summe um knapp -5% bergab. Und am Dienstagmorgen schockiert Novartis die Börse mit einem ungewohnt hohen Kurseinbruch von -10%. Was ist da los und können Anleger hier nun ein Schnäppchen machen? Vier negative Ereignisse Es ist eine Kombination aus gleich vier negativen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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