egapark Erfurt (ots) -Kürbisausstellung "Unter dem Meer" - der Herbsthöhepunkt im egaparkEine Meerjungfrau in ihrer Lieblingsmuschel, ein lustiger Clownfisch, ein gar nicht gefährlich aussehender Hai, der Trickfilmstar Spongebob, eine grazile Qualle, ein munteres Seepferdchen, flinke Delfine oder ein prächtiger Seestern - die Unterwasserwelt im egapark ist voller besonderer und immer sympathischer Bewohner. Sie alle sind Teil der diesjährigen Kürbisausstellung im egapark zum Thema "Unter dem Meer". Alle zehn überlebensgroßen Figuren sind aus Kürbissen geformt - in vielen Farben und Formen.In die fantasievolle Kürbiswelt kann man bis zum 31. Oktober 2026 eintauchen, so wie in das namensgebende Meer. Entstanden ist die Ausstellung wieder bei den Kürbisspezialisten von Jucker Farm in der Schweiz. An einem Holzgrundgerüst werden die Kürbisse kunstvoll drapiert. In Erfurt waren es mehrere Container - zehntausende Stück des beliebten Herbstgemüses, die zu beeindruckenden Kunstwerken geformt wurden. Und wer dachte, Kürbisse sind immer rund und orange, wird hier eines Besseren belehrt: Gelb, weiß und sogar schwarz sind die Farbschattierungen der Kürbisse, dazu gemustert und ganz unterschiedlich geformt. Die Ausstellung "Unter dem Meer" wird erstmals in Erfurt und Thüringen gezeigt.Auf dem Festplatz am Haupteingang begrüßt das erste Kürbiskunstwerk die Besucher, alle anderen Skulpturen können auf der Phillippswiese an der Wasserachse bewundert und fotografiert werden. Die Kürbisausstellung im egapark inmitten der Herbstblüte von Stauden und Dahlien ist ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie. Beim Bummel durch die Ausstellung kann man der Fantasie freien Lauf lassen. Anschließend lädt die Parkgastronomie zu einer Stärkung mit saisonalen Kürbisspezialitäten. Im Besuchershop finden sich viele nützliche und schöne Erinnerungen an einen besonderen Herbsttag im egapark.20 Prozent Rabatt in den FamilienwochenVom 15. bis 20. September sowie vom 13. bis 18. Oktober 2026 sind Familienwochen und das macht den Besuch noch einmal besonders attraktiv, denn alle Familientageskarten sind 20 Prozent reduziert.Fantasypark: Mittelalterwelten, Steampunk und ein Rockkonzert mit HeavysaurusIm egapark Erfurt heißt es am 12. und 13. September 2026 wieder: Raus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer! Zwei Tage, eine fantastische Welt und unzählige Geschichten, die darauf warten, entdeckt zu werden. Der Fantasypark ist ein Erlebnis für die ganze Familie und richtet sich gleichermaßen an Fantasy-Fans, Mittelalterbegeisterte, Steampunk-Freunde, Cosplayer und alle, die einfach Lust auf ein außergewöhnliches Wochenende haben. Zwischen mittelalterlichen Lagern, geheimnisvollen Gestalten, Steampunk-Abenteurern, Musik, Theater und spektakulären Walkacts verschwimmen die Grenzen zwischen Alltag und Fantasie.Ob mutige Ritter, finstere Orks, zwielichtige Piraten, Elfen, Trolle oder Reisende aus einer viktorianisch-futuristischen Welt - im Fantasypark treffen die unterschiedlichsten Charaktere und Epochen aufeinander. Dabei ist ausdrücklich jeder willkommen, der selbst Teil dieser fantastischen Welt werden möchte. Kostüm und Gewandung sind gern gesehen, aber natürlich keine Voraussetzung für einen Besuch.Musik aus fantastischen WeltenAuch musikalisch hat der Fantasypark einiges zu bieten. Auf den Bühnen und im Park sorgen verschiedene Bands und Künstler für die passende Atmosphäre - von mittelalterlichen Klängen bis hin zu düsteren und modernen Fantasy-Sounds. Und auch für die jüngsten Besucher wird es laut: Heavysaurus bringt am Sonntag seine Mischung aus Rockmusik, Dinosauriern und jeder Menge Spaß in den Fantasypark. Ein Erlebnis für kleine und große Fans, bei dem kräftig mitgerockt werden darf.Pressekontakt:egapark ErfurtPressestelle der SWE Stadtwerke Erfurt GmbHChristine KarpeTel. 0361 5641126Mail: presse@egapark-erfurt.dewww.egapark-erfurt.deOriginal-Content von: Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162118/6347732