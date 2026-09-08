Vor rund einem halben Jahr haben wir bei ntv.de eine Möglichkeit vorgestellt, mit der viele privat Krankenversicherte ihren Beitrag senken können, ohne signifikant auf Leistung zu verzichten. Möglich macht dies ein sogenannter Tarifwechsel innerhalb der eigenen Krankenversicherung. Der Versicherte wechselt also nicht zu einer anderen privaten Krankenversicherung und erst recht nicht zu einer gesetzlichen Krankenkasse, weil dies seine angesparten Altersrückstellungen gefährden und deutlich schlechtere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Roland Klaus