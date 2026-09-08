FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fresenius haben am Dienstag von einem positiven Analystenkommentar profitiert und so vorerst eine achttägige Verlustserie beendet. Die Papiere des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers stiegen in einem schwachen Branchenumfeld um 3,6 Prozent auf fast 45 Euro; damit hatten sie im nachgebenden deutschen Leitindex Dax klar die Nase vorn. Anteile der finanziellen Beteiligung Fresenius Medical Care legten um knapp ein Prozent zu.

Die Großbank UBS hatte die Aktien von Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro weiterhin zum Kauf empfohlen. Analyst Graham Doyle hält die Sorgen um das US-Geschäft mit dem wichtigen Biosimilar Tyenne für völlig überzogen. Die Belastung für das operative Konzernergebnis kalkuliert er auf gerade einmal 0,3 Prozent - wenn überhaupt. Er sieht daher eine gute Einstiegschance und hält Fresenius angesichts der Defensivqualitäten ohnehin für einen Top-Favoriten./la/jha/