Leipzig (ots) -"Märchen, Mythen und Legenden" lautet das Motto der Spielzeit 2026/27 der drei MDR-Ensembles mit 60 Konzerten in ganz Mitteldeutschland. Zum Start der neuen Saison, am 13. September 2026, 18.00 Uhr, im Gewandhaus Leipzig steht Robert Schumanns Oratorium "Das Paradies und die Peri" auf dem Programm. Das Stück, dass bereits vor 180 Jahren Themen wie Identitätsfindung und Zugehörigkeit in den Mittelpunkt gestellt hat, steht sinnbildlich für die kommende Saison von MDR-Sinfonieorchester, MDR-Rundfunkchor und MDR-Kinderchor. Mit vielfältigen Programmen und gesellschaftlich relevanten Projekten präsentieren sich die drei MDR-Ensembles für ihr Publikum konsequent als moderne Medienensembles unserer Zeit. Beim Studiokonzert "Soundtrack meines Lebens" kann das Publikum über das Programm sogar selbst bestimmen. Alle Informationen zu Konzerten und Tickets finden Sie hier (https://www.mdr.de/konzerte/konzertkalender/saisonuebersicht-programm-konzerte-sechsundzwanzig-siebenundzwanzig-100.html).Geheimtipp zum Saisonauftakt und besondere KonzerteEs wird selten gespielt und ist dennoch ein Meisterwerk voller Aktualität: Robert Schumanns größtes Werk, das Oratorium "Das Paradies und die Peri" steht zur Saisoneröffnung am 13. September auf dem Programm. Im Mittelpunkt steht die Peri, ein Wesen zwischen zwei Welten, ausgeschlossen vom Paradies und auf der Suche nach Anerkennung, Identität und Zugehörigkeit. Aktueller könnte der Stoff kaum sein, in dem sich die Hauptfigur aber auch das Publikum fragen müssen, wie weit man gehen würde, um dazuzugehören. Robert Schumanns Musik nach einem Text von Thomas Moore wird gespielt und gesungen vom MDR-Sinfonieorchester und dem MDR-Rundfunkchor unter Leitung von Dennis Russell Davies. Der Mitschnitt des Konzerts kann bereits ab 18. September unter mdr-klassik.de gestreamt werden und ist zudem am 20. September, ab 19.30 Uhr bei MDR Klassik und MDR Kultur im Radio zu erleben.Das Motto der neuen Spielzeit 2026/27 "Märchen, Mythen und Legenden" zieht sich auch nach dem Auftaktkonzert als roter Faden durch die ganze Saison, sei es beim traditionellen Silvesterkonzert in Suhl mit orientalischen Geschichten aus "1001 Nacht", sei es mit dem "Zauberlehrling" oder Stravinskys "Feuervogel". Auch neue Formate werden erprobt, beispielsweise das Studiokonzert "Soundtrack meines Lebens", das aus Musikvorschlägen des MDR-Publikums gestaltet wird. Neben der Konzertreihe in Leipzig veranstaltet der MDR im Suhler Congress Centrum zudem eine zweite Abo-Reihe mit insgesamt vier Konzerten.Große Chorsinfonik und MDR-NachtgesangDer MDR-Rundfunkchor präsentiert in der neuen Saison gleich drei große chorsinfonische Werke, darunter Giuseppe Verdis "Messa da Requiem" am Totensonntag und seine "Quattro pezzi sacri" im Januar 2027. Beide Konzerte werden vom Chefdirigenten des MDR-Rundfunkchores, Josep Vila i Casañas, geleitet. Zudem würdigt der MDR-Rundfunkchor auch Beethovens 200. Todestag im Jahr 2027 mit seiner "Missa Solemnis". Beim traditionellen MDR-Weihnachtskonzert am 25. Dezember widmet sich Howard Arman mit den MDR-Ensembles der heiteren englischen Weihnachtstradition. Ganz pur zeigt sich die hohe Qualität des MDR-Rundfunkchors in seiner beliebten A-cappella-Reihe "MDR-Nachtgesang", die auch in der neuen Spielzeit in der Leipziger Peterskirche fortgesetzt wird.In Mitteldeutschland unterwegs: Musikerlebnisse für die ganze FamilieZusätzlich zu den beiden festen Konzertreihen in Leipzig und Suhl sind die drei MDR-Ensembles während der Spielzeit auch mit zahlreichen Konzerten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unterwegs.Im Advent bringt das MDR-Sinfonieorchester mit Tschaikowskys "Schwanensee" einen weihnachtlichen Klassiker als Familienkonzert nach Ilmenau. Außerdem präsentieren der MDR-Kinderchor und sein Künstlerischer Leiter Alexander Schmitt wieder beliebte Weihnachtslieder in Böhlen, Zeulenroda, Erfurt und Leipzig. Ebenfalls in Leipzig entführt "Halloween im Turm" das Publikum in schaurig-schöne Klangwelten. Innovationsfreude beweist der MDR-Kinderchor mit seinem neuen Konzertformat "Beat", gemeinsam mit dem Beatboxer und Loopstation\u2011Künstler Daniel Mandolini.Abschiedssaison von Chefdirigent Dennis Russell DaviesDie Spielzeit 2026/27 markiert die letzte Saison von Chefdirigent Dennis Russell Davies beim MDR-Sinfonieorchester. In sieben Programmen präsentiert er noch einmal seine außergewöhnliche stilistische Bandbreite. Besondere Aufmerksamkeit gilt seinen finalen Konzerten im Juni 2027. Dazu zählen u. a. das Konzert "Los Angeles" mit sinfonischen Grüßen aus Hollywood in Halle (Saale) sowie sein letztes Konzert als MDR\u2011Chefdirigent am 27. Juni 2027 im Leipziger Gewandhaus mit Haydns letzter Sinfonie und Richard Strauss' "Don Quixote".Gäste vor und hinterm PultZahlreiche Künstlerinnen und Künstler geben in der neuen Saison ihr Debüt beim MDR, darunter die Dirigentinnen und Dirigenten Delyana Lazarova, Paolo Bortolameolli, Kristian Sallinen, Elias Grandy, Aurel Dawidiuk und Lionel Sow sowie der Pianist Anton Gerzenberg. Die französische Dirigentin Stephanie Childress wird bereits zum zweiten Mal am Pult des MDR-Sinfonieorchesters stehen und auch Bratschist Nils Mönkemeyer, Violinistin Carolin Widmann und Cellist Alban Gerhardt sind wieder in MDR-Konzerten zu erleben.Märchenhafte KammermusikIn kleineren Formationen präsentieren sich die MDR-Ensembles im MDR-Studio am Leipziger Augustusplatz in der facettenreichen Konzertreihe MDR-Kammerkonzerte. In intimer Atmosphäre nehmen die Musikerinnen und Musiker ihr Publikum mit zu König Artus, auf die Spuren der Walpurgisnacht und durch viele sagenhafte musikalische Landschaften.Tickets und AbonnementsTickets für die gesamte Spielzeit sind unter mdr-tickets.de erhältlich. Ein neues Angebot in der Saison 2026/27 ist das Familienticket für die Familienkonzerte: Kinder zahlen 9 Euro, erwachsene Begleitpersonen (maximal zwei Personen) erhalten in Verbindung mit Kindern bis 16 Jahre den ermäßigten Eintrittspreis.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6347780