Bonn (ots) -Seit Anfang September 2026 ist die Deutsche Rheuma-Liga mit "Team Rheuma" in den Stores. Die neue App bündelt digitale Angebote des Verbandes für alle Interessierten unabhängig von einer Mitgliedschaft in der Rheuma-Liga. Sie ermöglicht den Austausch unter Menschen mit rheumatischen Erkrankungen. Die App bietet Zugriff auf News, Termine, Publikationen und Studienaufrufe ebenso wie digitale Arbeitsräume und Möglichkeiten zum Austausch per Text oder Video in offenen oder geschlossenen Kanälen sowie in Einzel- und Gruppenchats. Mitglieder können zudem die Verbandszeitschrift "mobil" in der App lesen. "Digitale Angebote können die persönliche Selbsthilfe sinnvoll ergänzen. Für Menschen mit Rheuma kann es wichtig sein, auch dann mit anderen Betroffenen in Kontakt zu bleiben, wenn ein Treffen vor Ort gerade nicht möglich ist", sagt Corinna Elling-Audersch, Präsidentin der Deutschen Rheuma-Liga. "Mit der neuen App-Version wollen wir den Zugang zu Informationen und digitalen Austauschmöglichkeiten erweitern."Informationen direkt in der AppÜber "Team Rheuma" können Nutzerinnen und Nutzer aktuelle Nachrichten und Termine der Deutschen Rheuma-Liga abrufen. Auch Publikationen und Hinweise auf Studienaufrufe sind in der App verfügbar. Push-Benachrichtigungen informieren über neue Inhalte und Mitteilungen. Damit müssen Nutzerinnen und Nutzer nicht selbst regelmäßig nach neuen Informationen suchen. Für den Austausch unter Betroffenen stehen digitale Gruppen und weitere Möglichkeiten zur Vernetzung zur Verfügung. Der digitale Austausch ergänzt die bestehenden persönlichen Angebote der Deutschen Rheuma-Liga. "Gerade bei langen Anfahrtswegen, beruflichen oder familiären Verpflichtungen, eingeschränkter Mobilität, Fatigue oder während eines Rheumaschubs kann eine Teilnahme an einem Treffen vor Ort schwierig sein. Hier bieten wir neue Wege, sich mit anderen Betroffenen zu vernetzen", sagt Präsidentin Corinna Elling-Audersch.User-Feedback eingeflossenBei der neuen App wurden auch Wünsche aus der bisherigen Austauschplattform berücksichtigt. Dazu gehören insbesondere Push-Benachrichtigungen sowie der Wunsch, Informationen und Angebote gebündelt an einem Ort abrufen zu können. Die App ist über die gängigen App-Stores für Smartphones und Tablets verfügbar. News und Termine können Interessierte bereits nach dem Herunterladen der App ohne Nutzerprofil einsehen. Für den Austausch unter Betroffenen und den Zugriff auf den Mitgliederbereich ist ein Nutzerprofil erforderlich. Neue und auch bisherige Nutzerinnen und Nutzer müssen sich daher in der neuen App registrieren, sofern sie Funktionen nutzen möchten, für die ein Nutzerprofil erforderlich ist. Die App "Team Rheuma" kann kostenlos über den Apple App Store und Google Play heruntergeladen werden.Gesucht: Community-ManagerFür den digitalen Austausch via Team Rheuma setzt die Rheuma-Liga auf ehrenamtliches Community-Management. Gesucht werden aktuell Rheuma-Liga-Mitglieder, die digitale Gruppen zu bestimmten Themen begleiten, Gespräche anregen, Erfahrungen teilen und Betroffene miteinander vernetzen möchten. Wer sich als Community-Selbsthilfe-Managerin oder -Manager engagieren möchte, kann die digitale Selbsthilfe der Deutschen Rheuma-Liga aktiv mitgestalten. interessierte Mitglieder können sich unter community@rheuma-liga.de melden.Pressekontakt:Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.Annette Schiffer | Leiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitHaydnstraße 3653115 BonnTel.: 0228 766 06-0E-Mail: schiffer@rheuma-liga.deInstagram: www.instagram/deutsche_rheuma_ligaLinked In: www.linkedin.com/company/deutscherheumaligaOriginal-Content von: Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/20920/6347775