Frankfurt am Main (ots) -Die weltweit tätige Bildnachrichtenagentur European Pressphoto Agency B.V. (EPA Images) startet mit Unterstützung ihres globalen Partners Canon ein Stipendienprogramm zur Förderung junger Frauen, die eine Karriere im internationalen Fotojournalismus anstreben. Die Bewerbungsphase für zwei Vollstipendien zur Teilnahme an der EPA Academy in Frankfurt am Main läuft ab sofort.Das Canon-EPA Young Female Photojournalist Scholarship übernimmt die gesamten Teilnahmegebühren für den Jahrgang 2026/2027 des Advanced Programme in International News Photography der EPA Academy, das am 15. Oktober 2026 beginnt. Das 12-monatige Programm lässt sich flexibel mit Beruf oder Studium vereinbaren und kombiniert dreitägige monatliche Intensivseminare, Online-Sessions sowie ein Praktikum bei EPA Images.Die Bewerbungsfrist endet am 20. September 2026. Bewerben können sich angehende Fotojournalistinnen mit Wohnsitz in Deutschland. Voraussetzung ist, dass sie entweder jünger als 25 Jahre sind oder in einem relevanten Studiengang eingeschrieben sind. Für die Zusammenarbeit bei der Content-Produktion für Social Media werden fließende Deutschkenntnisse vorausgesetzt. Gute Englischkenntnisse sind zudem erforderlich, um an den Kursen der EPA Academy teilnehmen zu können.Weitere Informationen zum Stipendium, dem Programm und den Bewerbungsvoraussetzungen finden Sie unter: https://epaimages.com/epa-academy-canon-scholarship"Als Frau an der Spitze einer globalen Nachrichtenagentur weiß ich aus eigener Erfahrung, wie entscheidend es ist, mehr weibliche Perspektiven in den Fotojournalismus einzubringen", erklärt Julia R. Arévalo, Präsidentin & CEO von EPA Images und ehemalige Journalistin."Wir freuen uns sehr über die Unterstützung von Canon bei diesem wichtigen Teil unserer Mission. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, Vielfalt gezielt zu fördern: Wir nehmen zwei vielversprechenden jungen Fotojournalistinnen die finanziellen Hürden und statten sie mit dem technischen Fachwissen, professioneller Ausrüstung und praktischer Redaktionserfahrung aus, die sie für ihren Karrierestart benötigen.""Bei Canon sind wir überzeugt, dass die Zukunft des Fotojournalismus davon abhängt, vielfältigen und talentierten Stimmen die Möglichkeit zu geben, ihr Handwerk weiterzuentwickeln und wichtige Geschichten sichtbar zu machen. Gemeinsam mit EPA setzen wir uns dafür ein, Fotojournalistinnen zu fördern, ihre Arbeit sichtbar zu machen und die nächste Generation von Talenten auf ihrem Weg zu unterstützen", sagt Richard Shepherd, Product Marketing Senior Manager, Imaging, Canon Europe.Michael Willenborg, Country Director der Imaging Technologies & Communications Group DACH, ergänzt: "EPA und Canon sind ideale Partner, wenn es darum geht, vielfältige Perspektiven im Fotojournalismus zu fördern. Uns verbindet die gemeinsame Überzeugung, dass journalistische Exzellenz, technologische Innovation und die Entwicklung neuer Talente Hand in Hand gehen. Gemeinsam investieren wir in die Stimmen und Perspektiven, die die Zukunft des visuellen Journalismus prägen werden."Im Rahmen der strategischen Partnerschaft zwischen Canon und EPA stellt der Kamerahersteller den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des aktuellen Jahrgangs des Advanced Programme in International News Photography zudem eine Leihausrüstung zur Verfügung und bietet einen zusätzlichen Workshop im Canon Customer Experience Center im deutschen Krefeld an.Die EPA Academy ist die Bildungsinitiative von EPA Images. Das Advanced Programme in International News Photography findet in der Zentrale der Agentur in Frankfurt statt. Die EPA Academy bietet den Teilnehmenden ein einzigartiges Lernumfeld im direkten Austausch mit erfahrenen Fotojournalistinnen, Fotojournalisten sowie Bildredakteurinnen und Bildredakteuren aus dem internationalen Agenturgeschäft.Über EPA Images:Die European Pressphoto Agency B.V. (heute: EPA Images) wurde 1984 von sieben europäischen Nachrichtenagenturen gegründet - mit dem Ziel, einen unabhängigen, qualitativ hochwertigen Fotodienst für den europäischen Medienmarkt zu schaffen. Heute liefert EPA Images eine umfassende Foto- und Videoberichterstattung durch ein weltweites Netzwerk visueller Journalistinnen und Journalisten sowie die tägliche Produktion ihrer Gesellschafteragenturen - ANA-MPA, ANP, ANSA, EFE, KEYSTONE, LUSA, MTI und PAP -, die alle Marktführer in ihren jeweiligen Ländern und Regionen sind. Das Archiv umfasst über 13 Millionen Bilder, wobei täglich mehr als 2.000 neue Fotos und 80 Videos produziert werden.https://www.epaimages.comÜber Canon:Die Canon Deutschland GmbH mit Sitz in Krefeld ist die nationale Vertriebsorganisation von Canon Europe und damit Teil der EMEA-Struktur von Canon Inc., einem weltweit führenden Anbieter von Imaging-Technologien und -Lösungen. Das Unternehmen vertreibt und betreut ein umfassendes Portfolio in den Bereichen Consumer Imaging, B2B-Imaging, Business Solutions sowie Professional Printing.Im Einklang mit der globalen Unternehmensphilosophie Kyosei - zusammen leben und arbeiten für das Gemeinwohl - verbindet Canon Deutschland technologische Innovationskraft mit gesellschaftlicher Verantwortung.https://www.canon.de/about_us/Pressekontakt:EPA ImagesVicente PovedaEuropean Pressphoto Agency B.V.Am Hauptbahnhof 1860329 Frankfurt am Mainpoveda@epaimages.comCanonHeidi KiserCanon Deutschland GmbHEuropark Fichtenhain A1047807 KrefeldHeidi.Kiser@canon.deOriginal-Content von: European Pressphoto Agency B.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179990/6347768