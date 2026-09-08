München (ots) -- Erstmals sind die Zelte der Paulaner Brauerei Gruppe SafeNow Zonen: Paulaner Festzelt, Pschorr Bräurosl und Hacker Festzelt- Die Fischer-Vroni wird ebenfalls zur SafeNow Zone- Schottenhamel Festhalle, Armbrustschützenzelt, Hofbräu Festzelt und Ochsenbraterei setzen weiter auf SafeNow- Wiesn-Chef Dr. Christian Scharpf: "Mit SafeNow zeigen Festzelte und weitere Partner, wie moderne digitale Lösungen sinnvoll dazu beitragen können, dass sich die Besucherinnen und Besucher auf dem Festgelände sicher und wohl fühlen."- SAVE THE NIGHT: Jägermeister setzt Engagement für mehr Sicherheit auf dem Oktoberfest fort- Aicher Ambulanz wieder als Partner von SafeNow dabei- Tilman Rumland, Gründer & CEO SafeNow: "Dass künftigacht Zelte auf SafeNow setzen, zeigt das wachsende Vertrauen in unsere Lösung und die Selbstverständlichkeit, mit der Sicherheit heute auf der Wiesn gedacht wird.Seit drei Jahren sorgt die App SafeNow auf und um die Wiesn für mehr Sicherheit und unbeschwertes Feiern. Für das Oktoberfest 2026 setzen vier weitere Festzelte auf SafeNow Zonen: das Paulaner Festzelt, die Pschorr Bräurosl, das Hacker Festzelt (alle Paulaner Brauerei Gruppe) und die Fischer-Vroni. Damit setzen in diesem Jahr insgesamt acht und damit doppelt so viele große Festzelte im Vergleich zum Vorjahr auf SafeNow. Neben den vier neuen sind weiterhin die Schottenhamel Festhalle (seit 2023), das Armbrustschützenzelt (seit 2024), das Hofbräu Festzelt und die Ochsenbraterei (beide seit 2025) SafeNow Zonen. Diese sowie das neu hinzugekommene Festzelt Fischer-Vroni werden durch die Jägermeister-Initiative SAVE THE NIGHT unterstützt.Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft und Wiesn-Chef: "Das Oktoberfest steht für Lebensfreude, Tradition und ein friedliches Miteinander. Dabei hat die Sicherheit unserer Gäste für uns die höchste Priorität. Mit SafeNow zeigen Festzelte und weitere Partner, wie moderne digitale Lösungen sinnvoll dazu beitragen können, dass sich die Besucherinnen und Besucher auf dem Festgelände sicher und wohl fühlen. So verbinden wir die besondere Tradition der Wiesn mit zeitgemäßer Technologie, ohne ihren einzigartigen Charakter aus den Augen zu verlieren."Tilman Rumland, Gründer & CEO SafeNow: "Dass mit dem Paulaner Festzelt, der Bräurosl, dem Hacker Festzelt und der Fischer-Vroni gleich vier weitere große Zelte hinzukommen und sich die Zahl unserer SafeNow Zonen auf der Wiesn 2026 verdoppelt, macht uns sehr stolz. Es zeigt, wie selbstverständlich Sicherheit heute zum Feiern auf der Wiesn dazugehört. Unser Ziel bleibt, Hilfe auf Knopfdruck für alle Gäste und Mitarbeitenden zugänglich zu machen - auf der Wiesn und weit darüber hinaus."Mit der SafeNow App können Mitarbeitende und Gäste mit einem Klick einen Alarm an das lokale Sicherheitspersonal schicken.Möglich wird dies durch sogenannte "SafeNow Zonen". In diesem vom Veranstalter oder Betreiber eines Geländes definierten Bereich können Helfer und Hilfesuchende über die SafeNow App schnell zusammenfinden. Das Sicherheitspersonal vor Ort erhält im Ernstfall einen Alarm und bekommt sofort mit, wer Hilfe benötigt. Dank präziser Ortungstechnologie erhalten sie auch innerhalb von Gebäuden einen metergenauen Standort und wissen genau, wo sich der oder die Hilfesuchende befindet. Dies kreiert eine beispiellose Geschwindigkeit, um Helfer und Hilfesuchende zusammenzuführen.Bereits 2023 Jahren hatte Christian Schottenhamel als Vorreiter seine Schottenhamel Festhalle in eine SafeNow Zone verwandelt. Es folgten 2024 das Armbrustschützenzelt von Katharina und Peter Inselkammer sowie im vergangenen Jahr das Hofbräu Festzelt der Familie Steinberg und die Ochsenbraterei der Familie Haberl. In diesem Jahr kommen nun mit dem Paulaner Festzelt, der Bräurosl und dem Hacker-Festzelt drei Zelte der Paulaner Gruppe, sowie die Fischer-Vroni hinzu.Thore Riesterer, Head of Corporate Security Paulaner Brauerei Gruppe: "Sicherheit gehört für uns zu einem gelungenen Wiesn-Besuch selbstverständlich dazu. Mit SafeNow geben wir unseren Gästen und unseren Teams ein zusätzliches Werkzeug an die Hand, um im Ernstfall schnell Hilfe zu holen - mit nur einem Klick. Und das nicht nur auf unseren Zelten auf der Wiesn, sondern bereits auf dem Rosenheimer Herbstfest und auch auf den Cannstatter Wasen in Stuttgart."Christine und Lorenz Stiftl, Paulaner Festzelt: "Unserem Team und uns ist es sehr wichtig, unseren Gästen ein unvergessliches Erlebnis im Paulaner Festzelt zu bereiten. Dazu gehört für uns selbstverständlich auch, dass alle unbeschwert und sicher feiern können. SafeNow ist für uns ein wichtiger Baustein, um genau dafür die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen."Peter Reichert, Pschorr Bräurosl: "Die Gäste in unserer Pschorr Bräurosl tauchen in die einzigartige Atmosphäre dieses traditionsreichen Zeltes ein, das seit jeher für bayerische Gastlichkeit, exzellente Küche und beste Unterhaltung steht. Und ab sofort auch für noch ein unbeschwerteres Miteinander - dank SafeNow, für unsere Gäste und Mitarbeitenden!"Thomas Roiderer, Hacker Festzelt: "Den Gästen in unserem 'Himmel der Bayern' soll es an nichts fehlen! Damit sie eine schöne, friedliche und noch sicherere Wiesn erleben, setzen wir auf SafeNow!"Fritz Kustatscher, Fischer-Vroni: "Für uns ist eine sichere Wiesn in der Fischer-Vroni selbstverständlich. Mit SafeNow bieten wir unseren Gästen eine smarte Verbesserung, denn praktisch alle haben ein Handy dabei und können mit nur einem Klick Hilfe holen - eine win-win Situation für die Gäste und unser Team!"Initiative SAVE THE NIGHT von Jägermeister erneut auf und um die WiesnDie Zelte Schottenhamel Festhalle, Armbrustschützenzelt, Hofbräu Festzelt und Ochsenbraterei werden erneut im Rahmen der globalen Partnerschaft zwischen Mast-Jägermeister SE und SafeNow mit der Initiative SAVE THE NIGHT unterstützt. Auch das Festzelt Fischer-Vroni ist dieses Jahr neu dabei.Kai Dechsling, Director Global Culture & Experiential Marketing bei Mast-Jägermeister SE: "Bei Jägermeister glauben wir daran, dass beste Nächte für alle zugänglich, respektvoll und sicher sein sollten. Deshalb engagieren wir uns mit unserer Initiative SAVE THE NIGHT global für Projekte und Partner, die das Nachtleben positiv mitgestalten. SafeNow unterstützen wir seit Beginn an, da wir von dieser Lösung überzeugt sind, Menschen im Nachtleben schnell und unkompliziert im Bedarfsfall Unterstützung zu ermöglichen. Dass heute immer mehr Festzelte und Partner auf dem Oktoberfest auf die Lösung setzen, zeigt die wachsende Relevanz präventiver Sicherheitsangebote für Veranstalter und Gäste."Denn: Nicht nur in den Festzelten, sondern auch rund um das größte Volksfest der Welt kann noch unbeschwerter gefeiert werden. Die Clubs PACHA, 089 Bar, milchundbar und der WIESNCLUB bleiben weiterhin SafeNow Zonen und machen auch die After-Wiesn sicherer.Aicher Ambulanz wieder als Partner dabei.Der Oktoberfest-Sanitätsdienst der Aicher Ambulanz Union ist auch in diesem Jahr als Partner in die SafeNow App integriert ist. So können die teilnehmenden Zelte medizinische Vorfälle noch schneller an den zuständigen Sanitätsdienst melden und Betroffene erhalten noch schneller Hilfe.Julian Tanzer, Pressesprecher Aicher Ambulanz Union: "Schnelle Hilfe für unsere Wiesngäste hat für uns oberste Priorität. Deshalb freuen wir uns, auch in diesem Jahr wieder mit SafeNow und den ausgewählten Festzelten zusammenzuarbeiten und diese Partnerschaft auszubauen."Auch außerhalb von SafeNow Zonen wird die SafeNow App mittlerweile von mehr als 1,6 Millionen Menschen als eigenes, privates Alarmsystem verwendet. Anders als bei einem Anruf oder einer Nachricht spielt die App einen lauten Ton ab, der sich auch über "Nicht stören" und den Lautlos-Modus hinwegsetzt.Über SafeNowSafeNow - Hilfe holen auf Knopfdruck.SafeNow wurde 2018 in München gegründet mit der Vision, allen Menschen weltweit freien Zugang zu schneller Hilfe zu ermöglichen. Heute ist SafeNow die schnellste, selbstbestimmte Sicherheitsinfrastruktur der Welt und wird bereits von über 1,6 Million Nutzer weltweit verwendet. In SafeNow Zonen verbindet die App Hilfesuchende innerhalb von Sekunden metergenau mit lokalem Sicherheitspersonal. Darüber hinaus bietet die Gruppenfunktion auch außerhalb der Zonen die Möglichkeit, Familie, Freund:innen oder Kolleg:innen schnell und diskret zu alarmieren.Bereits heute bieten ProSiebenSat.1, die Cannstatter Wasen, die Stadt Erfurt sowie zahlreiche Festivalveranstalter und Clubs weltweit SafeNow Zonen an, um Gäste und Mitarbeitende effektiv zu schützen. Das Besondere: SafeNow schaltet keine Werbung und verdient auch kein Geld mit persönlichen Daten. Stattdessen wird SafeNow durch Betreiber öffentlicher SafeNow Zonen finanziert. So bleibt SafeNow für alle Menschen kostenlos und werbefrei - für immer.Mehr Informationen zu SafeNow finden Sie hier: www.safenow.app (http://www.safenow.app/?utm_source=chatgpt.com)Pressekontakt:press@safenow.deOriginal-Content von: SafeNow, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177444/6347767