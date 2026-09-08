Berlin/Bonn (ots) -Eine ganze Nacht im Zeichen der Deutschen Krebshilfe: Am vergangenen Samstag präsentierte Johannes B. Kerner im ZDF "Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special" sowie die anschließende "Spenden-Challenge". Die Schauspieler Moritz Bleibtreu und Henning Baum sowie Model Franziska Knuppe stellten dabei ihr Wissen für den guten Zweck unter Beweis. Die Kandidaten erspielten 80.000 Euro für die Deutsche Krebshilfe. Insgesamt kamen während der Sendung rund 4,6 Millionen Euro an Spenden für die Arbeit der Deutschen Krebshilfe zusammen."Gemeinsam mit Ihnen möchten wir heute möglichst viele Spenden sammeln und damit die wichtige Arbeit der Deutschen Krebshilfe unterstützen. Denn so können wir dazu beitragen, dass Menschen nach einer schweren Krebsdiagnose die Hilfe und Unterstützung erhalten, die sie brauchen", sagte Moderator Johannes B. Kerner in der Live-Sendung.Wie wichtig diese Unterstützung ist und was Spenden konkret bewirken können, griff Professorin Dr. Rita Schmutzler, Präsidentin der Deutschen Krebshilfe, auf: "Wir setzen uns dafür ein, dass jede Patientin und jeder Patient die bestmögliche Behandlung erhält und in spezialisierten, zertifizierten Krebszentren behandelt wird, wie in den von der Deutschen Krebshilfe initiierten und geförderten Comprehensive Cancer Centers. Auch ist uns wichtig, dass neue Forschungsergebnisse aus den von uns geförderten, zahlreichen Forschungsprojekten schnellstmöglich bei den Patienten ankommen."Für möglichst viele Spenden gaben auch die drei prominenten Kandidaten ihr Bestes: auf dem Weg zum Titel stellten sie sich fünf ausgewiesenen Quiz-Experten: Anna Thalbach (Literatur und Sprache), Johann Lafer (Ernährung), Felix Neureuther (Sport), Elton (Film und Fernsehen) sowie Katrin Bauerfeind (Zeitgeschehen).Dank Krebsforschung weniger Therapie bei gleichen HeilungschancenWas die Unterstützung der Deutschen Krebshilfe für Betroffene ganz konkret bedeuten kann, zeigten persönliche Geschichten in der Sendung. Vor drei Jahren wurde bei dem 14-jährigen Benjamin im Rahmen einer Routineuntersuchung wegen seines angeborenen Herzfehlers zufällig ein seltener Keimzelltumor im Brustkorb entdeckt. Dank einer von der Deutschen Krebshilfe geförderten Studie blieb Benjamin eine zusätzliche Chemotherapie erspart. Heute ist er krebsfrei.Dr. Gabriele Calaminus vom Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Bonn und Benjamins behandelnde Ärztin, erklärte, welche Bedeutung die von der Deutschen Krebshilfe unterstützte Therapiestudie für Benjamin hatte: Die Ergebnisse zeigten, dass in seinem Fall die Operation als Behandlung ausreichte und auf eine zusätzliche Chemotherapie verzichtet werden konnte. "Dank der Forschung konnten wir die Therapie reduzieren und damit schwerwiegende Nebenwirkungen vermeiden - bei gleich guten Überlebenschancen." Ein großer Fortschritt insbesondere für Kinder, die dadurch vor unnötigen Belastungen einer Krebstherapie bewahrt werden können.Forschung für mehr Überlebenschancen bei BauchspeicheldrüsenkrebsTatjana Loose erhielt die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Es folgten eine schwere Operation und eine Chemotherapie, später wurde eine Metastase entdeckt. Unterstützung fand sie bei ihrer Familie, ihren Freundinnen und durch professionelle Begleitung. Heute ist Tatjana seit zehn Jahren krebsfrei."Rund 20.000 Menschen erkranken in Deutschland jedes Jahr an Bauchspeicheldrüsenkrebs - fast ebenso viele sterben daran", sagte Professor Dr. Thomas Seufferlein, Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin des Universitätsklinikums Ulm. Mit der "Deutschen Allianz Pankreaskarzinom" fördert die Deutsche Krebshilfe über fünf Jahre mit 33 Millionen Euro die Zusammenarbeit von mehr als 100 Forschenden, um die Behandlung der Erkrankung zu verbessern.Prominente im Einsatz für die Deutsche KrebshilfeWährend der Sendung nahmen Prominente die Spendenanrufe der Zuschauerinnen und Zuschauer entgegen. Mit dabei waren unter anderem Susanne Klehn, TV-Moderatorin und Journalistin sowie Botschafterin der Deutschen Krebshilfe für Hautkrebsprävention, André Rankel, der neue Bundestrainer der Eishockey-Männer-Nationalmannschaft, die Fernsehmoderatorin und Model Angelina Kirsch, die Schauspieler Kostja Ullmann, Timothy Peach, Ingo Naujoks, Alexander Schubert und Herbert Knaup, die frühere Bundestrainerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, Martina Voss-Tecklenburg, sowie Minerva Hase und Nikita Volodin, die deutschen Eiskunstlaufweltmeister.Quiz-Duelle, Krebsprävention und Engagement bis früh in den MorgenAuf die Hauptsendung "Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special" folgte unmittelbar "Der Quiz-Champion - Die Spenden-Challenge". Bekannte Social-Media-Creators Rashid Hamid, Stine + Marc sowie Viet Chau traten in weiteren Quiz-Duellen gegen die prominenten Experten an. Mit dabei war auch Sarah Wiener, die Johann Lafer als Expertin für Ernährung ersetzte. Für jedes gewonnene Duell der Kandidatinnen und Kandidaten gingen 1.000 Euro an die Deutsche Krebshilfe. Auf diese Weise kamen im Laufe der Spenden-Challenge weitere 29.000 Euro für die Arbeit der Deutschen Krebshilfe zusammen.Die Nacht zeigte zugleich die große Bandbreite des Engagements für die Deutsche Krebshilfe. Experten, Unterstützerinnen und Unterstützer berichteten von Forschung, Aktionen und Initiativen für krebskranke Menschen.Wie groß der eigene Einfluss auf das Krebsrisiko sein kann, machte Krebsforscherin und Bestsellerautorin Hanna Heikenwälder deutlich. "Es gibt Lebensweisen, die das Risiko erhöhen, an Krebs zu erkranken. Wenn wir all das Wissen berücksichtigen, das uns heute zur Verfügung steht, ließe sich etwa die Hälfte der Krebserkrankungen verhindern - indem wir Risikofaktoren vermeiden, Krankheitsprozesse verlangsamen oder Krebs frühzeitig erkennen."Dass Bewegung sowohl in der Krebsprävention als auch während und nach einer Erkrankung eine wichtige Rolle spielt, unterstrich Silke Guercke, Sporttherapeutin beim ASC Göttingen: "Bewegung ist einer der wirksamsten Faktoren, um Krebs vorzubeugen, aber auch um die Behandlung und die Nachsorge zu unterstützen.""Vielen herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender - wir sind überwältigt von dieser großartigen Sendung, diesem unglaublichen Spendenergebnis und der enormen Unterstützung für krebskranke Menschen", sagte Professorin Dr. Rita Schmutzler, Präsidentin der Deutschen Krebshilfe, zum Abschluss der Sendung.Wer das große "Quiz-Champion"-Live-Event verpasst hat, kann alle Sendeteile auch nachträglich im Streamingportal des ZDF ansehen.Weitere Informationen über die Arbeit und Projekte der Deutschen Krebshilfe unter www.krebshilfe.de. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Das Spendenkonto der Deutschen Krebshilfe lautet: IBAN: DE65 3705 0299 0000 9191 91, BIC: COKSDE 33XXX (Kreissparkasse Köln).Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116010/6347783