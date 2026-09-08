Giengen/Brenz (ots) -Zum World Teddy Bear Day am 9. September blickt Steiff auf außergewöhnliche internationale Sammlerstücke und zeigt, warum der Teddybär bis heute Menschen auf der ganzen Welt begeistert.Am 9. September feiert Steiff den World Teddy Bear Day und damit einen Begleiter, der seit mehr als 120 Jahren Menschen auf der ganzen Welt begeistert. Der Teddybär schenkt Geborgenheit und Trost, weckt Erinnerungen und begleitet Kinder wie Erwachsene oft über viele Jahre. Anlässlich des World Teddy Bear Day öffnet Steiff sein Archiv und zeigt mit außergewöhnlichen internationalen Sammlerstücken, wie vielfältig der Teddybär interpretiert wurde."Ein Teddybär wird überall auf der Welt verstanden. Auch wenn die Vorlieben unterschiedlich sind, von farbenfrohen Modellen bis zu klassischen Naturtönen, sind die Gefühle, die Menschen mit ihm verbinden, erstaunlich ähnlich. Er wird zum Begleiter, Tröster oder Freund und ist oft mit ganz persönlichen Erinnerungen verbunden. Genau diese emotionale Nähe macht den Steiff Teddybären seit Generationen so besonders", sagt Gabriele Seeger, Creative Director Fashion and Plush bei der Margarete Steiff GmbH.Historische Sammlerstücke aus dem Steiff ArchivFünf außergewöhnliche Sammlerstücke aus dem Steiff Archiv stehen beispielhaft für die internationale Vielfalt des Teddybären. Auch wenn sie heute nicht mehr erhältlich sind, erzählen sie von der weltweiten Geschichte der Marke.- Teddybär Carmen (2005) - inspiriert von Georges Bizets Oper Carmen.- Great Escapes New York (2018) - eine Interpretation der Freiheitsstatue.- Great Escapes Edinburgh (2019) - mit Kilt und traditionellen schottischen Gestaltungselementen.- Teddybär Tomate (2000) - eine außergewöhnliche Kreation mit Bezug zu den Niederlanden.- Tang Dynasty Prosperous (2025) - inspiriert von der Tang-Dynastie.Der Steiff Teddybär heuteAls treuer Gefährte begleitet er Menschen weit über die Kindheit hinaus. Ein geduldiger Kuschelfreund, ein besonderes Geschenk oder ein hochwertiges Sammlerstück - die aktuelle Kollektion hält für jeden den passenden Teddybären bereit.Alle Informationen zum World Teddy Bear Day sowie zu aktuellen Modellen finden Sie hier: World Teddy Bear Day (https://www.steiff.com/de-de/welt-teddybaer-tag)Weiteres Bildmaterial und Informationen zu den einzelnen Modellen stellen wir auf Anfrage gerne zur Verfügung.Über Margarete Steiff GmbHSeit der Gründung im Jahr 1880 durch Margarete Steiff steht die Margarete Steiff GmbH für hochwertige Plüschtiere und insbesondere für die legendären Steiff Teddybären. Mit einem reichen Erbe von über einem Jahrhundert bürgt die Premium-Marke für exzellente Handwerkskunst, Qualität und Innovation. Jedes Produkt von Steiff wird mit größter Sorgfalt gefertigt, um Emotionen zu wecken und bleibende Erinnerungen für Generationen zu schaffen. Steiff ist leidenschaftlich darum bemüht, das Vermächtnis seiner Gründerin fortzusetzen und Kinder wie Erwachsene mit seinen zeitlosen Kreationen zu begeistern. Weitere Informationen unter: steiff.comPressekontakt:Margarete Steiff GmbHBirgit Landespresse@steiff.comhaebmau AGManuela Holzapfel | Lucca Schellmosersteiff@haebmau.deOriginal-Content von: Margarete Steiff GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174521/6347794