Pullach i. Isartal (ots) -Wandern boomt: Allein der Deutsche Alpenverein (DAV) zählt inzwischen mehr als 1,6 Millionen Mitglieder und ist damit der größte Bergsportverband der Welt. Damit die Wanderlust allerdings nicht durch Schmerzen, Überlastungsbeschwerden oder kleinere Verletzungen getrübt wird, sollten Bergfans einige wichtige Punkte beachten. Sportwissenschaftler Prof. Joachim Merk gibt praktische Tipps für eine sichere Tour - und erklärt, wie Wandernde mit der richtigen Vorbereitung sowie einer gut ausgestatteten Rucksackapotheke, beispielsweise mit doc Ibuprofen Schmerzgel (https://www.doc-gegen-schmerzen.at/produkte/doc-ibuprofen/), unterwegs bestens gerüstet sind.Die Begeisterung für Bewegung und aktive Erholung in der Natur wächst stetig. Und das ist auch gut so, denn egal ob gemütlicher Spaziergang im Wald oder anspruchsvolle Bergwanderung - Wandern bietet zahlreiche gesundheitliche Vorteile. "Wandern wirkt sich sehr positiv auf Körper und Geist aus. Es stärkt das Herz-Kreislauf-System, verbessert die Ausdauer und trainiert viele Bein-, Gesäß- und Rumpfmuskeln", erklärt Sportwissenschaftler Prof. Joachim Merk. Gleichzeitig könne die Bewegung in der Natur helfen, Stress abzubauen, die Stimmung zu verbessern und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern.Wandern: Für nahezu jedes Alter geeignetEin weiterer Vorteil: Wandern lässt sich individuell an den eigenen Fitnesszustand anpassen und eignet sich grundsätzlich für Menschen jeden Alters. Dennoch empfiehlt Prof. Merk insbesondere älteren Menschen oder Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen, vor längeren Touren ärztlichen Rat einzuholen. Wichtig sei außerdem eine realistische Tourenplanung: Strecke, Dauer und Schwierigkeitsgrad sollten zum persönlichen Leistungsniveau und den angesagten Temperaturen passen.Gute Vorbereitung schützt vor VerletzungenBevor es losgeht, spielt - neben dem Blick auf die Wettervorhersage - die richtige Ausrüstung eine entscheidende Rolle. Feste Wanderschuhe geben Halt und können das Risiko von Verletzungen deutlich reduzieren. Ebenso wichtig sind wettergerechte Kleidung, ausreichend Trinkwasser, kleine Snacks sowie ein Erste-Hilfe-Set für unterwegs. Besonders die Kniegelenke werden beim Wandern stark beansprucht - vor allem bei steilen An- und Abstiegen oder auf unebenen Wegen. Daher sollte auf Warnsignale des Körpers geachtet werden. "Wenn man Schmerzen in den Gelenken spürt, ist es wichtig, rechtzeitig Pausen einzulegen. Ignorieren Sie keine Schmerzen oder Überlastungsanzeichen, da dies zu Verletzungen führen kann", betont Prof. Merk.Lokale Schmerzbehandlung ist schonenderKommt es dennoch zu Beschwerden, können geeignete Maßnahmen helfen. "Entzündungsbedingte Gelenkschmerzen können schon während oder nach der Wanderungdurch ein Ibuprofen-haltiges Schmerzgel, wie zum Beispiel doc Ibuprofen Schmerzgel, gelindert werden", so Prof. Merk. Das Arzneimittel wirke nur lokal am Schmerzort und eignet sich zudem zur Anwendung bei Sport- und Unfallverletzungen wie Prellungen, Verstauchungen oder Zerrungen - damit sei es eine ausgezeichnete Wahl für die Wanderapotheke. Die Wirksamkeit und Sicherheit des gut verträglichen und einfach anwendbaren Gels bestätigte auch Öko-Test im Juli 2025 mit dem Testurteil "sehr gut".Das gehört außerdem in die WanderapothekeFür kleinere Notfälle unterwegs empfiehlt der Sportwissenschaftler ein kompaktes Notfallset. Dazu gehören unter anderem Pflaster, sterile Verbände, Desinfektionsmittel, eine Schere, eine Pinzette und Blasenpflaster. Ergänzend können eine Notfallpfeife sowie eine Taschen- oder Stirnlampe sinnvoll sein, um auch in unerwarteten Situationen gut vorbereitet zu sein.Mit der richtigen Vorbereitung, einer realistischen Selbsteinschätzung und einer gut ausgestatteten Wanderapotheke steht dem Naturerlebnis nichts im Weg. So bleiben von der nächsten Wandertour vor allem eines: schöne Erinnerungen.Mehr Informationen unter www.doc-gegen-schmerzen.de.doc Ibuprofen Schmerzgel. Gel. Wirkstoff: Ibuprofen. Anwendungsgebiete: Zur alleinigen oder unterstützenden äußerlichen Behandlung bei Schwellungen bzw. Entzündung der gelenknahen Weichteile (z.B. Schleimbeutel, Sehnen, Sehnenscheiden, Bänder und Gelenkkapsel), Sport- und Unfallverletzungen wie Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen.Enthält u. a. Benzylalkohol, Benzylbenzoat, Citral, Citronellol, Cumarin, Eugenol, Farnesol, Geraniol, D-Limonen und Linalool.Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Stand: 12/2023Pressekontakt:Lisa ArnoldPR ManagerinHERMES ARZNEIMITTEL GmbHGeorg-Kalb-Strasse 5-882049 Pullach i. IsartalDeutschlandTelefon: +49 89 / 79 102 20 232Fax: +49 89 / 79 102 139e-mail: lisa.arnold@hermes-arzneimittel.comwww.hermes-arzneimittel.comOriginal-Content von: Hermes Arzneimittel GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58929/6347789