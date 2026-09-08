DJ Europ Telekomkonzerne erwägen Konsortium für EU-Satellitennetz - Agentur

DOW JONES--Europas große Telekommunikationsanbieter sind einem Medienbericht zufolge in ersten Gesprächen über das Bilden eines Konsortiums, um sich um Satellitenfrequenzen zu bewerben und einen "Direct-to-Mobile"-Dienst anzubieten. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf namentlich nicht genannte Quellen.

Die Deutsche Telekom, Orange, die Vodafone Group und Telefonica würden ein gemeinsames Angebot einreichen, um sich einen Anteil an den Frequenzen zu sichern, die die Europäische Union für einen lokalen Betreiber reservieren will, so Bloomberg hinzu. Bislang seien noch keine endgültigen Entscheidungen bezüglich des Konsortiums oder der Pläne zur Einreichung eines Angebots getroffen worden, schrieb Bloomberg.

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September 08, 2026 05:20 ET (09:20 GMT)

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