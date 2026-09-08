München (ots) -Beeindruckende Bergpanoramen, idyllische Almen und urige Einkehrmöglichkeiten: Marcus Fahn, Morgenmoderator von Bayern 1, macht sich auf den Weg zu neuen Ausflugszielen und trifft begeisterte und engagierte Wirtsleute mit sehr persönlichen Geschichten. Die dritte Staffel der beliebten Reihe "Berghütten mit Marcus Fahn" startet am Freitag, 18. September, in der ARD Mediathek und immer freitags um 19.30 Uhr im BR Fernsehen.Marcus Fahn, Moderator und Berghütten-Reporter: "Es hat wieder großen Spaß gemacht, all diese verschiedenen Hütten zu besuchen, in das Leben dort einzutauchen und die Menschen dahinter kennenzulernen. Ich entdecke dort einen Alltag, der so ganz anders ist als mein eigener - das finde ich extrem spannend. Ich freue mich sehr, dass ich das und unsere wunderschöne Natur zeigen darf, und hoffe, dass Staffel 3 ebenso gern und viel gesehen wird wie die ersten beiden."Seine Reisen führen Marcus diesmal zu insgesamt 12 ausgewählten Berghütten - von den Alpen Oberbayerns über das Allgäu bis nach Niederbayern sowie Ober- und Mittelfranken. Die Bandbreite der Touren reicht von anspruchsvollen Bergwanderungen bis hin zu entspannten Ausflügen für Genießer.Auch diesmal bleibt er nicht bloßer Beobachter: Geübt ist er schon bei der Arbeit auf der Weide, in der Küche oder beim Herrichten der Hütte für die Gäste. Nun stellt er sich außerdem neuen Herausforderungen, u. a. beim Käseherstellen, Goaßlschnalzen und bei Yogaübungen am Berg.AusstrahlungsinfosAlle Folgen freitags um 19.30 Uhr im BR FernsehenARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/berghuetten-mit-marcus-fahn/staffel-1/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdFNlcmllcy9GMjAyM1dPMDIxNzQ3QTA/1) jeweils am Sendetag morgens: Folgen 1+2 am 18.9., Folgen 3+4 am 25.9., Folgen 5+6 am 2.10.Freitag, 18. SeptemberPriener Hütte (Oberbayern)Rohrkopfhütte (Allgäu)Freitag, 25. SeptemberStaffelbergklause (Oberfranken)Alpe Dinjörgen (Allgäu)Freitag, 2. OktoberFlorianshütte (Oberbayern)Berggasthof Schareben (Niederbayern)Freitag, 9. OktoberOswaldhütte (Oberbayern)Dandlalm (Oberbayern)Freitag, 16. OktoberTannenhütte (Oberbayern)Rappenseehütte (Allgäu)Freitag, 23. OktoberObere Alpe Bierenwang (Allgäu)Berggasthof Moritzberg (Mittelfranken)"Berghütten mit Marcus Fahn" ist eine Produktion der cutflow GmbH für den Bayerischen Rundfunk.Über Marcus FahnSeit 2014 weckt Marcus Fahn als Moderator auf BAYERN 1 zwischen 5.00 und 9.00 Uhr den Freistaat mit der meistgehörten Morgensendung Deutschlands. In seinen Interviews und Gesprächen ist dem sympathischen Franken, aufgewachsen in Langenzenn, Augenhöhe besonders wichtig, egal ob er mit einem Musikstar, dem bayerischen Ministerpräsidenten oder Hörerinnen und Hörern spricht. 2021 gewann er den Deutschen Radiopreis in der Kategorie "Beste Sendung".Fotos auf www.br-foto.de; E-Mail an bildmanagement@br.dePressekontakt:BR-PressestelleWibke HeiseE-Mail: wibke.heise@br.deTel. +49 (0)89 5900-10554www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6347811