Unsere Short-Spekulation auf den USD/JPY vom vergangenen Donnerstag (3.9.) ist aufgegangen. Der Verkauf USD/JPY bei 157,30 über den Optionsschein mit der ISIN DE000FD5XXXX zum Kurs von 3,86 € liegt bereits rd. 40 % im Plus. Das skizzierte Szenario ist grds. intakt, aktuell ist jedoch technisch mit einer ähnlichen Gegenbewegung zu rechnen, wie vor wenigen Tagen:
Wir raten daher zunächst zu Gewinnmitnahmen. Für Trader ergibt sich vermutlich um 156 eine neue Short-Chance. Der empfohlene Put-Optionsschein notiert aktuell bei 5,43 € (Empfehlungskurs 3,86 € +40 %).
Wir raten daher zunächst zu Gewinnmitnahmen. Für Trader ergibt sich vermutlich um 156 eine neue Short-Chance. Der empfohlene Put-Optionsschein notiert aktuell bei 5,43 € (Empfehlungskurs 3,86 € +40 %).
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