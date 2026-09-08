Hamburg (ots) -Wenn Hans Nolte einen zu hohen Ball serviert bekommt, zögert er nicht lange. Dann zieht er durch. Vorhand. Klack. Punkt. So hat er schon gespielt, als er jung war - offensiv, entschlossen, oft ein bisschen ungeduldig. Und genauso spielt er noch mit 90. Noltes Schmetterbälle machen jedem Gegner Angst.Die neue Sportclub Story begleitet den Mann aus Kirchweyhe und den ebenfalls 90-jährigen Horst Hedrich aus Bad Essen auf ihrer bislang größten sportlichen Reise: zu den Senioren-Weltmeisterschaften nach Südkorea.Rund 3.000 Athleten und Athletinnen über 45 Jahre sind im Juni in die koreanische Küstenstadt gereist, um ihre Weltmeister in verschiedenen Altersklassen zu ermitteln. 17 Männer davon spielen bei den über 90-jährigen, darunter die beiden Niedersachsen Nolte und Hedrich.Die Sportclub Story "Tischtennis forever - Weltmeister mit 90" erzählt gleichzeitig die Geschichte eines Sports, den man ein Leben lang unkompliziert spielen kann. Denn Tischtennis braucht wenig Platz, kaum Ausrüstung und vor allem: das Verletzungsrisiko ist gering, weshalb man ihn ein Leben lang spielen kann. Oder wie Horst Hedrich sagt: "Tischtennis is for life."Hans Nolte ist dafür das beste Beispiel. Geboren 1935, begann er in den 1950er-Jahren mit dem Sport. Seitdem hat er den Schläger kaum noch aus der Hand gelegt. Heute trainiert Hans Nolte mehrmals pro Woche beim SV Kirchweyhe. Besonders gern spielt er mit Jugendlichen. Die Jungen profitieren von seiner Erfahrung, und Nolte profitiert von ihrer Energie. Wer mit 18-Jährigen trainiert, muss wach bleiben. Der Film zeigt, wie sehr Sport Generationen verbindet und wie sehr er auch beim Umgang mit Verlust helfen kann. Denn der Sport, sagt Nolte, hat ihm geholfen, die Zeit nach dem Tod seiner Frau zu überstehen.Bei der Ü90-Weltmeisterschaft von Gangneung wird schnell klar, dass Hans Nolte und Horst Hedrich zu den stärkeren Spielern gehören. Am Ende kommt es zu einem deutsch-chinesischen Showdown in Korea bei dem sogar Tränen fließen.Die Sportclub Story "Tischtennis forever - Weltmeister mit 90" ist ein Film von Henning Rütten. Redaktion: Tim Tonder, Produktion: Tim Carlberg. Er steht ab dem 11.9. in der ARD Mediathek zum Streaming bereit und läuft zudem am 13.9. um 22:55 im NDR Fernsehen.Hinweis an Medien: Der Film befindet sich zur Ansicht bereits im NDR Presseportal.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6347824