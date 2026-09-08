München (ots) -Bei der Weltpremiere am Samstag im Wettbewerb 83. Internationalen Filmfestspiele von Venedig wurde Robert Pattinson für seine beeindruckende schauspielerische Leistung und Wandlungsfähigkeit gefeiert. Der britische Schauspielstar ("Das Drama - Noch mal auf Anfang", "The Batman", "Tenet") ist in PRIMTIME in seiner bislang intensivsten und abgründigsten Rolle zu sehen: als Investigativjournalist Chris Hansen, der in den 2000er Jahren mit einem spektakulären Reality-Format Kriminelle überführt - bis es zur Katastrophe kommt.Regisseur Lance Oppenheim, Hauptdarsteller Robert Pattinson sowie der Supporting Cast um Skyler Gisondo und Merritt Wever wurden im Anschluss an die Vorführung mit minutenlangen Standing Ovations bedacht.Inspiriert von wahren Begebenheiten erzählt PRIMETIME die Geschichte eines Falls, der Fernsehgeschichte schrieb, gesellschaftliche Debatten auslöste und die entscheidende Frage stellt: Wie weit darf eine TV-Show gehen?Neue Szenenfotos stehen bereit unter:www.leoninedistribution.comUSA, Mitte der 2000er-Jahre. Chris Hansen (Robert Pattinson) ist das Gesicht von "To Catch A Predator", dem Reality-Format, das Pädophile mit Lockvögeln in eine Falle lockt und vor laufenden Kameras bloßstellt. Was als moralischer Kreuzzug beginnt, wird zur Machtmaschine: Der ehrgeizige Reporter, seine Producerin Andie (Merritt Wever) und der junge Schauspieler Dan (Skyler Gisondo) steigern den Druck - und den Erfolg - bis zur Obsession. Während Hansen zunehmend von dämonischen Visionen heimgesucht wird, führt die Jagd nach dem ultimativen "Wal" - einem prominenten Täter - das Team ins konservative Texas. Was dort geschieht, wird das Fernsehen für immer verändern.Basierend auf einer wahren Geschichte rekonstruiert PRIMETIME den Skandal um das US-amerikanische TV-Format "To Catch a Predator", das 2006 weltweit Diskussionen über die Verantwortung journalistischer Berichterstattung und die Grenzen medialer Inszenierung ausgelöst hat. Mit Robert Pattinson ("Das Drama - Noch mal auf Anfang", "The Batman", "Tenet")brilliert in der Hauptrolle einer der profiliertesten Charakterdarsteller und bekanntesten Schauspieler seiner Generation. Er zeichnet das Porträt eines Mannes, dessen Streben nach Gerechtigkeit zunehmend von Ehrgeiz und wahnhafter Obsession überschattet wird. An seiner Seite spielen Anna Faris, Skyler Gisondo und Bokeem Woodbine.Pressekontakt:Print/TV/RadioAnja Oster, Linda Heckel und Leonie BayerTelefon: +49 30 - 263 959 590Email: team@just-publicity.comOnlineNina SchattkowskyTelefon: +49 30 - 50 93 13 420Email: info@just-publicity-online.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6347815