Der Kurs der Münchener Rück-Aktie drehte zuletzt nach unten. Nachdem das Papier des weltgrößten Rückversicherungskonzerns bereits am Freitag und Montag in Summe fast -4% eingebüßt hat, ist die Munich Re auch am Dienstagvormittag mit einem Kursverlust von über -2% eines der Schlusslichter im DAX. Warum steht die Münchener Rück dieser Tage unter Verkaufsdruck und sollten Anleger diesen für einen Kauf nutzen? Preise unter Druck Der aktuelle Kursrückgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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