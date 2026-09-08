Microsoft hört auf das Feedback seiner Kund:innen. Bei Windows 11 ist es jetzt möglich, die Taskleiste individuell zu verschieben, wie es User:innen bei Windows 10 gewohnt waren. Auf der IFA in Berlin versprach der Konzern eine kontinuierliche Verbesserung. Als Microsoft im Jahr 2021 Windows 11 vorstellte, war der Aufschrei von einigen User:innen laut. Viele Features, die von Windows 10 oder den Vorgängern gewohnt waren, waren plötzlich weggefallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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