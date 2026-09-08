DAX Prognose für Dienstag, 08.09.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.002 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels ging es dynamisch aufwärts, die Bewegung wurde aber direkt wieder abverkauft. Der DAX setzt moderat zurück, konnte sich im Bereich der 25.927 Punkte stabilisieren, und nachfolgend wieder aufwärtslaufen. Ab dem Nachmittag ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Übergeordnet haben gestern im Handel die Impulse gefehlt. Zum Wochenbeginn formatierte der DAX einen Wochenverlust. Nachbörslich ging es in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 26.001 Punkten, und damit mehr oder weniger unverändert gegenüber der Eröffnung am Morgen, aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Bärisches Trendbild: Der DAX zeigt sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart deutliche Schwächesignale, da er unter wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50 - SMA200) gefallen ist.

Der DAX zeigt sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart deutliche Schwächesignale, da er unter wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50 - SMA200) gefallen ist. Schwächerer Handelsstart: Der Index eröffnet vorbörslich bei 25.937 Punkten - knapp 65 Punkte tiefer als am Vorabend - mit einer erwarteten Bären-Wahrscheinlichkeit von 55 % für den Tagesschluss.

Der Index eröffnet vorbörslich bei 25.937 Punkten - knapp 65 Punkte tiefer als am Vorabend - mit einer erwarteten Bären-Wahrscheinlichkeit von für den Tagesschluss. Entscheidende Marken: Halten die Bullen die Schlüsselzone um 25.937 Punkte nicht, drohen weitere Rücksetzer Richtung 25.769 bis 25.487 Punkte; auf der Oberseite deckelt der Bereich um 25.988-26.034 Punkte.

Der Index ist gestern Morgen bei 26.002 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Aufnahme des Xetra-Handels ging es dynamisch aufwärts, die Bewegung wurde jedoch direkt wieder abverkauft. DAX aktuell: Nach einem moderaten Rücksetzer konnte sich der Markt im Bereich der 25.927 Punkte stabilisieren und nachfolgend wieder aufwärtslaufen. Ab dem Nachmittag ging es in einer engen Spanne seitwärts weiter, da übergeordnet die Impulse fehlten. Zum Wochenbeginn formatierte der Index einen Wochenverlust. Nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung fort. Der DAX verabschiedete sich bei 26.001 Punkten - und damit nahezu unverändert gegenüber der Eröffnung - aus dem Tageshandel.

Per Xetra-Schluss notierten gestern (07.09.2026) 14 Aktien im Plus, während 26 Titel mit Abschlägen gehandelt wurden:

Gewinner: Infineon (+7,20 - Hochtief (+2,93 - RWE (+2,32 %)

Infineon (+7,20 - Hochtief (+2,93 - RWE (+2,32 %) Verlierer: Münchener Rück (-2,23 - Vonovia (-2,09 - Hannover Rück (-2,04 %)

Kennzahlen im Überblick (07.09. vs. 04.09.)

Kennzahl 07.09. Erwartet* 07.09. Ist* 04.09. Erwartet* 04.09. Ist* Tageshoch (TH) 26.076 26.099 26.167 26.076 Tagestief (TT) 25.927 25.906 25.959 25.927 Xetra-Schluss - 26.006 - 26.046 Tagesschluss - 26.001 - 26.043 Range (Punkte)* - 149 - 208

*Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr

Chartcheck: DAX-Analyse - technische Indikatoren

1-Stunden-Chart (1h): Bärische Signale

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.09.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart notierte der Index gestern Morgen im Bereich der SMA50 (aktuell bei 26.021 Punkten). Nach dem morgendlichen Tageshoch setzte der Kurs zurück und lief bis an die SMA20 (aktuell bei 25.988 Punkten), die zunächst als Deckel fungierte. Im Frühhandel konnte diese Linie überschritten werden, ein nachhaltiges Ausbrechen über die SMA50 gelang jedoch nicht.

Mit Beginn des Xetra-Handels trübte sich das Chartbild weiter bärisch ein. Solange der Index per Stundenschluss unter der SMA20 verbleibt, ist mit einer Fortsetzung der Schwäche zu rechnen....

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