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Dow Jones News
08.09.2026 12:27 Uhr
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AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung grüner Bundesanleihen

DJ AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung grüner Bundesanleihen

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag grüne Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2033 und 2041 im Auktionsverfahren platziert. Dabei wurden Papiere im Gesamtvolumen von 1,376 Milliarden Euro zugeteilt. Nachfolgend die Einzelheiten der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung der Papiere mit Laufzeit 2033 am 9. Juni und der Laufzeit bis 2041 am 7 Juli. 

=== 
Emission      2,30-prozentige grüne Bundesanleihen 
          mit Laufzeit 15. Februar 2033 
Volumen       750 Mio EUR 
Bietungsvolumen   1,866 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  732 Mio EUR 
Marktpflegevolumen 18 Mio EUR 
Zeichnungsquote   2,5    (3,4) 
Durchschnittsrend. 3,19%   (2,86%) 
Wertstellung    10. September 2026 
 
Emission      2,60-prozentige grüne Bundesanleihen 
          mit Laufzeit 15. Mai 2041 
Volumen       750 Mio EUR 
Bietungsvolumen   853 Mio EUR 
Zuteilungsbetrag  644 Mio EUR 
Marktpflegevolumen 106 Mio EUR 
Zeichnungsquote   1,3    (1,3) 
Durchschnittsrend. 3,64%  (3,31%) 
Wertstellung    10. September 2026 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2026 05:55 ET (09:55 GMT)

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KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

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