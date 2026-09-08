DJ AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung grüner Bundesanleihen
Von Emese Bartha
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag grüne Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2033 und 2041 im Auktionsverfahren platziert. Dabei wurden Papiere im Gesamtvolumen von 1,376 Milliarden Euro zugeteilt. Nachfolgend die Einzelheiten der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung der Papiere mit Laufzeit 2033 am 9. Juni und der Laufzeit bis 2041 am 7 Juli.
=== Emission 2,30-prozentige grüne Bundesanleihen mit Laufzeit 15. Februar 2033 Volumen 750 Mio EUR Bietungsvolumen 1,866 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 732 Mio EUR Marktpflegevolumen 18 Mio EUR Zeichnungsquote 2,5 (3,4) Durchschnittsrend. 3,19% (2,86%) Wertstellung 10. September 2026 Emission 2,60-prozentige grüne Bundesanleihen mit Laufzeit 15. Mai 2041 Volumen 750 Mio EUR Bietungsvolumen 853 Mio EUR Zuteilungsbetrag 644 Mio EUR Marktpflegevolumen 106 Mio EUR Zeichnungsquote 1,3 (1,3) Durchschnittsrend. 3,64% (3,31%) Wertstellung 10. September 2026 ===
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September 08, 2026 05:55 ET (09:55 GMT)
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