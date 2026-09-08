Datum der Anmeldung:
04.09.2026
Aktenzeichen:
B8-86/26
Unternehmen:
Stadtwerke München GmbH, München; Anteils- und Kontrollerwerb an der GPJ Windpark Holzheim GmbH & Co. KG, Reußenköge
Produktmärkte:
Entwicklung Errichtung und Betrieb von (Onshore)Windparks, Stromersatzabsatzmarkt und EEG-Strom
04.09.2026
Aktenzeichen:
B8-86/26
Unternehmen:
Stadtwerke München GmbH, München; Anteils- und Kontrollerwerb an der GPJ Windpark Holzheim GmbH & Co. KG, Reußenköge
Produktmärkte:
Entwicklung Errichtung und Betrieb von (Onshore)Windparks, Stromersatzabsatzmarkt und EEG-Strom
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