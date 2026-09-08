Datum der Anmeldung:
02.09.2026
Aktenzeichen:
B5-95/26
Unternehmen:
Accura III GmbH, Köln; Erwerb sämtlicher Anteile an der und alleiniger Kontrolle über die Becker Stahl-Service GmbH, Bönen
Produktmärkte:
Herstellung von Press- und Stanzteilen aus Stahl und Aluminium, Längs- und Zuschneiden von Stahl- und Aluminiumprodukten
02.09.2026
Aktenzeichen:
B5-95/26
Unternehmen:
Accura III GmbH, Köln; Erwerb sämtlicher Anteile an der und alleiniger Kontrolle über die Becker Stahl-Service GmbH, Bönen
Produktmärkte:
Herstellung von Press- und Stanzteilen aus Stahl und Aluminium, Längs- und Zuschneiden von Stahl- und Aluminiumprodukten
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