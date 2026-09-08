NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat JPMorgan mit einem Kursziel von 370 US-Dollar auf "Hold" belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung für die großen und mittelgroßen US-Banken veröffentlichte David Chiaverini erstmals Ergebnisschätzungen (EPS) für das Jahr 2028. Die Fundamentaldaten sollten trotz des nachlassenden Rückenwinds gesund bleiben und eine weitere Steigerung der Profitabilität belegen, so seine Einschätzung./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US46625H1005
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:01 / ET
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