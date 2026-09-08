Kahl am Main (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der SINGULUS TECHNOLOGIES AG vom 08.09.2026:Triumph Science and Technology Group Co., Ltd., China, ("Triumph"), hat die Gesellschaft heute darüber informiert, dass die von Triumph gehaltenen Aktien in einem Volumen von rund 1,5 Mio. Aktien (rd. 16,75%) an einen europäischen Investor veräußert werden sollen. Der entsprechende Vertrag wurde auskunftsgemäß beiderseitig unterzeichnet und steht nun noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen staatlichen Gremien in China. (08.09.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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