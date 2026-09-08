Hamburg (ots) -Ausdrucksstark und feminin - so lässt sich das tropfenförmige Design der neuen Modellreihe Rainell aus der Damen-Kollektion Citizen L am besten beschreiben. Die selbstbewusste Form und Ästhetik dieser Schmuckuhren stammen aus den Design-Archiven von Citizen - jedoch neu interpretiert. Dazu gehören unter anderem moderne lichtbetriebene Eco-Drive-Werke, die diese Schmuckstücke in Uhrenform antreiben. Die Rainell-Kollektion bietet insgesamt sieben Modelle in zwei verschiedenen Größen. Darunter ein Modell in limitierter Auflage und mit 43 funkelnden Diamanten. Erhältlich sind die neuen Tropfen-Uhren ab September 2026 im Fachhandel und auf citizenwatch.eu. Die Preise liegen bei 349 Euro bis 695 Euro.Citizen L Rainell - luxuriöse Ästhetik in zwei GrößenJe nach Vorliebe und Handgelenk bietet die neue Rainell-Kollektion zwei Größen. Der Durchmesser der Dreizeiger-Variante liegt bei 26,2 Millimetern, die kleinere Zweizeiger-Variante misst filigrane 19,7 Millimeter.Dazu gehört auch ein limitiertes Rainell-Modell, das mit 43 Diamanten besetzt ist. Die Edelsteine setzen das Zifferblatt dabei gekonnt in Szene und sorgen bei jeder Bewegung für Glanz und Funkeln. Die blaue Farbe und Struktur des Zifferblatts erinnern zudem an einen erfrischenden Regenschauer.Alle Modelle haben dasselbe markante, tropfenförmige Gehäuse und kommen in einer Auswahl an ansprechenden Zifferblatt- und Armbandvarianten.Dabei zeichnen sich die Zifferblätter der kleineren Variante durch dezente Farbverläufe aus, die der größeren durch ein Strichschliff, der an fallenden Regen erinnert. Zudem haben alle Modelle einen blauen Cabochon (Schmuckstein) auf der Krone, der das elegante Design der Tropfen-Uhren abrundet.Citizen L - Website: https://www.citizenwatch-global.com/citizen_l/special/index.htmlIn der Übersicht:Citizen L - RAINELL Collection Limited Edition (Mini)Modell: EX1540-58LLaunch: September 2026Preis: 695 EuroLimited Edition: 3.500 Exemplare weltweitGehäuse/Band: EdelstahlZifferblattfarbe: BlauGlas: Gewölbtes Saphirglas mit AntireflexbeschichtungMaße: 19,7 mm Durchmesser, 7,5 mm HöheSpezifikationen: Kaliber B023, Ganggenauigkeit von ±15 Sekunden pro Monat, lichtbetriebenes Eco-Drive mit einer Gangreserve von 360 Tagen bei voller Ladung, wasserdicht bis 5 bar, Gehäuse ist mit natürlichen Diamanten besetzt, Krone mit blauem Glaskeramik-Akzent (Cabochon), Gewicht: 49 gCitizen L RAINELL (Mini)Modelle: EX1550-54A, EX1553-56XLaunch: September 2026Preis: ab 349 EuroGehäuse/Band: Edelstahl silberfarben / Edelstahl roségoldfarbenZifferblattfarben: Silberfarben, BeigeGlas: Gewölbtes Saphirglas mit AntireflexbeschichtungMaße: 19,7 mm Durchmesser, 7,5 mm HöheSpezifikationen: Kaliber B023, Ganggenauigkeit von ±15 Sekunden pro Monat, lichtbetriebenes Eco-Drive*2 mit einer Gangreserve von 1 Jahr bei voller Ladung, wasserdicht bis 5 bar, Krone mit blauem Glaskeramik-Akzent (Cabochon), Gewicht: 49 gCitizen L RAINELL (Regular)Modelle: EM1201-52L, EM1200-55X, EM1208-53A, EM1203-57XLaunch: September 2026Preis: ab 349 EuroGehäuse/Band: Edelstahl, Edelstahl (Goldton), Edelstahl (Rose-Goldton)Zifferblattfarben: Blau, Lila, Weiß, GrünGlas: Gewölbtes Saphirglas mit AntireflexbeschichtungMaße: 26,2 mm Durchmesser /8,32 mm HöheSpezifikationen: Kaliber E031, Eco-Drive mit einer Gangreserve von 180 Tagen bei voller Ladung / Krone aus blauem synthetischem Saphir (Cabochon), wasserdicht bis 5 bar, Gewicht: 64 gEco-Drive ist eine von Citizen entwickelte Technologie, mit der Uhren durch jede natürliche oder künstliche Lichtquelle mit Energie versorgt werden, sodass kein Batteriewechsel erforderlich ist. Als erstes Produkt der Uhrenbranche mit dem Eco-Mark-Zertifikat ausgezeichnet.Citizen L bietet elegante und feminine Designs, die von der Schönheit der Natur inspiriert sind. Entsprechend bringt Citizen L kontinuierlich Uhren auf den Markt, die die Schönheit unseres Planeten widerspiegeln und gleichzeitig dem Engagement der Marke für den Schutz der Menschen und der globalen Umwelt gerecht werden. Alle Citizen L-Uhren sind mit der lichtbetriebenen Eco-Drive-Technologie ausgestattet, wodurch regelmäßige Batteriewechsel entfallen. Citizen L-Uhren verwenden Materialien, die gleichermaßen Schönheit und Funktionalität bieten, ohne das Wohlergehen anderer zu beeinträchtigen.Über Citizen WATCH:Citizen WATCH ist eine echte Uhrenmanufaktur, die in der Lage ist, den gesamten Prozess der Uhrenherstellung im eigenen Haus durchzuführen. Von der Herstellung einzelner Komponenten bis zur Endmontage und Justierung. Das Unternehmen ist in mehr als 140 Ländern und Regionen der Welt tätig. Seit seiner Gründung im Jahr 1918 vertritt Citizen die Überzeugung "Better Starts Now". Das heißt: Egal wer man ist und was man tut, es ist immer möglich, etwas besser zu machen - und jetzt ist es an der Zeit, damit zu beginnen. Mit dieser Überzeugung begann Citizen mit der Herstellung mechanischer Uhren, erfand Technologien, verbesserte sie und erforschte die Zukunft der Uhren, wie z. B. mit der patentierten lichtbetriebenen Eco-Drive-Technologie.Pressekontakt:Citizen Watch Europe GmbHHans-Duncker Str. 8 | 21035 Hamburg | GermanyT: +49 40 734 62 0E-Mail: pr@citizenwatch.deOriginal-Content von: Citizen Watch Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178475/6347902