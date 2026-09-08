EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bijou Brigitte modische Accessoires AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Bijou Brigitte modische Accessoires AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 15.09.2026
Ort: https://group.bijou-brigitte.com/wp-content/uploads/2026/09/Halbjahresfinanzbericht_2026.pdf
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bijou Brigitte modische Accessoires AG
|Poppenbütteler Bogen 1
|22399 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.group.bijou-brigitte.com
|LEI Code:
|391200LXVESZEJ1YCI58
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2395864 08.09.2026 CET/CEST