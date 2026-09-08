Bei 38/39 Euro ist bei der FlatexDegiro-Aktie zurzeit ein Deckel drauf. An dieser Widerstandszone ist das Papier des Online-Brokers seit April schon mehrfach nach unten abgeprallt, Anfang September erneut. Nach unten bietet aktuell die 200-Tage-Durchschnittslinie, die bei knapp 35 Euro verläuft, Unterstützung. Sammelt die FlatexDegiro-Aktie Kräfte vor einem nächsten Aufwärtsschub? Zuletzt hatte das FlatexDegiro-Management die Jahresprognose für das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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