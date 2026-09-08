Köln (ots) -
Die Polizei hat nach WDR-Informationen den Mann festgenommen, der für die Sabotageakte an Umspannwerken unter anderem in NRW verantwortlich sein soll. Wie es heißt, soll er versucht haben, zu Fuß eine Verkehrskontrolle bei Weisweiler zu umgehen. Nach dem 48-jährigen Daniel V. war seit Tagen gefahndet worden.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6347916
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