Berlin (ots) -Das international gefeierte Festival of Lights Berlin setzt die Erfolgsgeschichte seiner Konzerte im Berliner Dom auch in diesem Jahr fort: Vom 13. bis 17. Oktober 2026 wird der monumentale Innenraum der weltberühmten Kirche am Lustgarten bereits zum dritten Mal zum Schauplatz für ein spektakuläres Zusammenspiel aus 3D-Videokunst und elektronischer Musik. An fünf Abenden mit insgesamt zehn Konzerten erwarten die Besucherinnen und Besucher einzigartige Show-Erlebnisse aus Licht, Ambient-Sound und tiefen Emotionen.Für das diesjährige Line-Up konnten erneut weltbekannte Musiker und DJs gewonnen werden: Alle Farben, Westbam, Klangkarussell, Anja Schneider, Chris Bekker sowie Ukai Ndame verwandeln den Dom abseits gewohnter Club-Sets in ein außergewöhnliches Gesamtkunstwerk. Dazu gehört eigens auf die Musik-Sets abgestimmte dreidimensionale Videokunst, die das Innere das Doms buchstäblich in einem völlig anderen Licht erscheinen lässt. Jedes der zehn Konzerte ist einzigartig: so unterschiedlich wie die Musik ist auch die jeweilige Videokunst. Keine Show gleicht der anderen.Birgit Zander, Gründerin & Kuratorin des Festival of Lights:"Stellen Sie sich vor: Sie betreten den ehrwürdigen Berliner Dom. Der Raum ist dunkel. Ein leiser Klang beginnt zu vibrieren. Plötzlich erweckt die weltbekannte dreidimensionale Lichtkunst des Festival of Lights das Innere des Doms zum Leben - es pulsiert, tanzt und durchdringt die monumentale Architektur bis ins kleinste Detail. Bunte, leuchtende Farben und aufwändige Projektionen füllen den Raum, gleiten über Gewölbe und Wände. Musik und Licht verschmelzen - und treffen mitten ins Herz der Besucherinnen und Besucher. 'Festival of Lights in Concert' ist weit mehr als eine Konzertreihe - es ist eine intensive Reise durch Klang- und Lichtkunst, die den gesamten Raum und die Menschen darin einhüllt und nicht mehr loslässt."Das Line-up 2026- Alle Farben:Mit über 20 Jahren Erfolgsgeschichte und als einer der bekanntesten deutschen Dance-Musik-Exporte hebt Alle Farben seine Live-Performances im Dom auf ein ganz neues Level.- Anja Schneider:Die Berliner Wegbereiterin der House- und Technokultur prägt die Szene seit den 1990er-Jahren. Ihr Sound zeichnet sich durch große emotionale Tiefe, elegante Melodik und energetische Nuancen aus.- Chris Bekker:DJ, Producer und Resident-DJ im Berliner KitKat Club. Seit 2016 produziert er exklusive Sounds für die Wahrzeichen des Festival of Lights und präsentiert im Dom neue und hochemotionale elektronische Klangwelten.- Klangkarussell:Das Duo steht für elektronische Musik mit cineastischer Tiefe, organischer Wärme und atmosphärischen Momenten voller Licht und Euphorie.- Westbam:DER Pionier der deutschen Rave- und Technokultur, Mitbegründer des Berlin Techno Sounds, Initiator legendärer Events wie "Mayday", DJ der ersten Stunde der Berliner "Love Parade" sowie Wegbereiter der Techno-Bewegung.- Ukai Ndame:Sie verbindet House Music mit Emotion, Eleganz und kultureller Vielfalt, um unvergessliche Momente im Raum zu schaffen.Keyfacts & Termine- Ort: Innenraum Berliner Dom- Termine: 13. bis 17. Oktober 2026- Umfang: 10 Konzerte an 5 Abenden (Vorstellungen zwischen 19:30 und 22:00 Uhr)- Genres: Elektronisch, Ambient, Housig, Neoklassisch, Technoid- Tickets & Infos: Limitierte Sitzplätze pro Show, Vorverkauf unter www.festival-of-lights.de/de/inconcert-2026 (https://festival-of-lights.de/de/inconcert-2026)- Alle Konzerte des letzten Jahres waren restlos ausverkauft.- Auch 2026 ist die Nachfrage hoch: Für die Show am 14.10.2026 sind bereits keine Tickets mehr erhältlich.Über das Festival of Lights:Das Festival of Lights zählt zu den bekanntesten Lichtkunstfestivals weltweit.Jedes Jahr im Oktober verwandelt es Berlin für zehn Nächte in eine riesige Open-Air-Galerie. Die Stadt wird zur Bühne, ikonische Wahrzeichen, Monumente und Plätze werden mit eindrucksvollen Projektionen und Installationen in Szene gesetzt.Pressekontakt:Zander & Partner Event-Marketing GmbHSavignyplatz 6, 10623 BerlinE-Mail: presse@festival-of-lights.dewww.festival-of-lights.dewww.facebook.com/FestivalOfLightswww.youtube.com/LightsOnBerlinwww.instagram.com/berlinfestivaloflightswww.instagram.com/folinconcertOriginal-Content von: Festival of Lights, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74846/6347927