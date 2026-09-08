Die Itzehoer hat einen neuen Kfz-Tarif auf den Markt gebracht, der sowohl Privat- als auch Gewerbekunden in den Fokus nimmt. Im Mittelpunkt des neuen Tarifs stehen Schadensteuerung und mehr Wahlmöglichkeiten bei der Selbstbeteiligung. Die Kleinflottenregelung wurde auf 50 Fahrzeuge erweitert. Die Itzehoer Versicherungen haben ihre Produktpalette in der Kfz-Versicherung weiterentwickelt. Im Fokus des neuen Kfz-Tarifs, der sowohl auf Privat- als auch auf Gewerbekunden ausgerichtet ist, stehen unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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