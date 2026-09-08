Die Reform der privaten geförderten Altersvorsorge könnte für Versicherer zum Liquiditätsrisiko werden, warnt die Bafin. Auch auf die Vertriebsvergütung könnte die Reform Auswirkungen haben. Ein Kommentar der Aufsicht zum bisher üblichen Stornozeitraum schmeckt dem BVK dabei überhaupt nicht. Der Startschuss der Reform der privaten geförderten Altersvorsorge nähert sich unaufhaltsam. In der Branche misst man ihr große Bedeutung bei. Doch gleichzeitig ist nicht alles Gold, was glänzt. Denn während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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